Incidente in A7, la vittima è un 21enne toscano. In ospedale i quattro amici

Genova. È Giovanni Gallori il ragazzo di 21 anni morto mercoledì mattina nell’incidente stradale avvenuto sull’autostrada A7, tra Isola del Cantone e Vignole Borbera.

Il giovane, residente in Toscana, stava viaggiando su un furgone con quattro amici anche loro toscani, tre ragazzi e una ragazza, e si stava dirigendo in montagna. All’altezza del chilometro 91 il conducente ha perso il controllo e il mezzo è finito ribaltato in mezzo alla strada: il 21enne, seduto dietro, è morto sul colpo.

Feriti in modo grave gli amici, tutti tra i 20 e i 24 anni. Due sono stati accompagnati all’ospedale San Martino di Genova, uno a Novi Ligure, il quarto al Cto di Torino. La polizia stradale, coordinata dal primo dirigente Paola Zappavigna, sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente, ma dai rilievi e dalle testimonianze sembra che non siano coinvolti altri veicoli. Da chiarire dunque i motivi alla base dell’incidente, a che velocità viaggiava il mezzo e anche lo stato della strada e del veicolo.

La procura di Alessandria ha aperto un fascicolo, e il pubblico ministero di turno deciderà nelle prossime ore se disporre o meno l’autopsia. La situazione in A7, intanto, è tornata regolare dopo ore di lunghe code legate all’intervento dei soccorsi, a loro volta ostacolati nel raggiungere il luogo dell’incidente per la presenza di auto incolonnate. I vigili del fuoco genovesi non sono riusciti a raggiungerlo, ed è stato necessario fare intervenire quelli di Tortona, che hanno imboccato l’autostrada contromano. Sul posto anche due elicotteri, uno da Genova e uno da Alessandria, per il trasporto dei feriti in ospedale.