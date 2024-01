Furgone si ribalta in A7, un morto e quattro feriti. Autostrada chiusa e poi riaperta

Isola del Cantone. È di un morto e di quattro feriti il bilancio del grave incidente avvenuto mercoledì mattina sull’autostrada A7, tra i caselli di Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano.

L’incidente ha coinvolto un furgone che, per ragioni ancora da chiarire, è finito ribaltato in mezzo alla carreggiata al chilometro 91. A bordo un gruppo di amici originari della Toscana. Uno dei passeggeri, un ragazzo di 21 anni, è morto sul colpo, altri quattro sono rimasti gravemente feriti. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso e ben due elisoccorsi, quello di Genova e quello piemontese. Due persone sono state accompagnate in codice rosso all’ospedale San Martino, un’altra al Cto di Torino, un’altra all’ospedale di Novi Ligure.

Poco prima delle 15:00, sulla A7 Milano-Genova, è stato riaperto il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera in direzione Milano, precedentemente chiuso.

Nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie e si sono registrati fino a 6 chilometri di coda in direzione Milano. Chi viaggia in direzione di Milano può uscire alla stazione di Ronco Scrivia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A7 a Vignole Borbera. In alternativa, chi da Genova è diretto verso Milano può percorrere la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale di Genova e i vigili del fuoco con una squadra da Busalla e una da Tortona, arrivata per prima. Stando alle prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto senza il coinvolgimento di altri veicoli. La comitiva era in viaggio verso la montagna quando il conducente del furgone ha perso il controllo. I soccorsi sono stati complicati dalla lunga coda che si è formata sul tratto, tanto da costringere alcuni mezzi provenienti da Tortona a imboccare l’autostrada contromano per raggiungere il luogo dell’incidente.