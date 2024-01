Incidente in A10, la vittima è un 73enne di Pra’. Un malore la probabile causa

Genova. Si chiamava Cesare Botti l’uomo di 73 anni morto lunedì pomeriggio nell’incidente avvenuto sulla A10, nel tratto compreso tra i caselli di Genova Ovest e Aeroporto.

L’uomo, originario di Parma, era da tempo residente a Pra’. Stando a quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Stradale, coordinati dalla dirigente Paola Zappavigna, l’incidente potrebbe essere stato causato da un malore.

Botti, che viaggiava in direzione Ventimiglia a bordo della sua auto ed era solo, è stato visto sbandare da un testimone poco prima di andare a sbattere contro un camion che viaggiava nella stessa direzione. L’urto è stato violentissimo, e quando sul posto sono arrivate le ambulanze per lui non c’era ormai più nulla da fare.

La dinamica è comunque ancora al vaglio della Stradale. L’autostrada è rimasta chiusa per diverse ore, con inevitabili code chilometriche che hanno avuto ripercussioni anche sulla viabilità cittadina. Botti è la seconda persona a perdere la vita sul nodo autostradale ligure in una settimana. Prima di lui, lo scorso 3 gennaio, è stato Giovanni Gallori, 21enne toscano che stava andando in montagna insieme con un gruppo di amici. Il gruppetto viaggiava sull’autostrada A7 quando, tra Isola del Cantone e Vignole Borbera, il conducente ha perso il controllo della macchina, che è finita ribaltata in mezzo alla strada. Gallori viaggiava sui sedili posteriori ed è morto sul colpo.

Un altro incidente potenzialmente grave si è invece sfiorato martedì mattina sulla A12 all’interno della galleria dell’Anchetta, tra Chiavari e Rapallo. Qui un cavo si è staccato dalla volta ed è caduto sulla carreggiata. Poco prima delle 10 si viaggiava su una sola corsia, quella di sorpasso, ed erano 2 chilometri di coda in direzione Genova.