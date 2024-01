Incendio in A10, un altro tir in fiamme: disagi al traffico in direzione Savona

Arenzano. Ancora un tir in fiamme, questa volta in autostrada. Un mezzo pesante ha preso fuoco oggi in tarda mattinata sulla A10, nel tratto tra Arenzano e Varazze in direzione Savona.

L’incendio, scaturito per cause ancora da chiarire, ha interessato solo la motrice. In autostrada il traffico è rimasto bloccato in attesa dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre. In breve tempo il rogo è stato spento e l’autostrada è stata riaperta, pur con un paio di chilometri di coda da smaltire.

Non si registrano feriti.

Ieri sera un altro mezzo pesante aveva preso fuoco al varco portuale di via Albertazzi. A innescare le fiamme era stato l’impatto con uno spartitraffico che aveva causato la rottura del serbatoio e lo sversamento del carburante.