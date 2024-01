Incendio a Uscio, in fiamme il tetto di una casa in ristrutturazione

Uscio. Un incendio è scoppiato ieri sera in una casa di via alla Chiesa nella frazione di Calcinara sulle alture di Uscio. Le fiamme, scaturite per cause da chiarire, hanno intaccato subito il tetto.

L’edificio era in fase di ristrutturazione e all’interno non c’erano abitanti.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Rapallo con l’appoggio della squadra di Chiavari e l’autoscala arrivata da Genova. I pompieri sono riusciti a contenere le fiamme alla sola copertura, riuscendo a preservare i tre piani sottostanti.

La bonifica è andata avanti per tutta la notte. Non si registrano né feriti né intossicati. Sul posto anche i carabinieri.