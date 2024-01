In fiamme i boschi della val Graveglia: l’intervento dei canadair

Genova. Giornata complessa quella di ieri per i vigili del fuoco genovesi, che sono stati costretti a richiedere l’intervento dei canadair, in versione invernale, per domane le fiamme scaturite sulle alture della Val Graveglia.

L’incendio ha interessato il bosco in località Cassagna, nel Comune di Ne, e ha visto l’indispensabile utilizzo dei mezzi arei: il canadair VF e un elicottero regionale che hanno effettuato i lanci, permettendo di contenere velocemente il propagarsi dell’incendio.

Ancora da capire le cause dell’incendio in un momento dell’anno così anomalo. Dopo i primi rilievi al momento non è esclusa alcuna ipotesi.