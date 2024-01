“In campo contro la violenza”, il triangolare di calcio femminile ai Giardini Luzzati

Genova. Sabato 20 GENNAIO 2024 dalle ore 11.00 al campetto dei Giardini Luzzati Triangolare di calcio femminile “IN CAMPO CONTRO LA VIOLENZA III edizione” e dalle ore 14.00 all’Area Archeologica – Giardini Luzzati per la Presentazione del Libro “Riprendo la mia vita” a cura di Paola Toni del Centro Per Non Subire Violenza.

Triangolare di calcio femminile: tre squadre che scendono in campo contro la violenza, indossando la maglia del Centro Per Non Subire Violenza e di White Dove. Il Centro Per Non Subire Violenza e il Centro White Dove lavorano in squadra per sostenere il percorso della donna di fuoriuscita dalla violenza in sicurezza.

Seguirà la presentazione libro “Riprendo la mia vita” a cura di Paola Toni del Centro Per Non Subire Violenza: 15 storie, 15 donne tutte diverse ma con un unico denominatore: avere subito violenza, ma essere riuscite a riemergere e riconquistare la propria vita. Si presentano con il nome di un fiore che hanno scelto e che garantisce l’anonimato. Mettono in evidenza fatti, situazioni dolorose, i tanti pericoli che hanno vissuto. Sono tutte riconoscenti alle Operatrici Volontarie e Professioniste che hanno incontrato al Centro Per Non Subire Violenza.

L’iniziativa vuole sensibilizzare e “fare rumore” sulla violenza maschile contro le donne non solo il 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della violenza maschile sulle donne, ma tutti i giorni dell’anno.

Bisogna rinforzare una rete sul territorio, un gioco di squadra che riesca ad interrompere la violenza maschile sulle donne, salvando la vita a loro e ai loro figli e figlie.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza. Non giriamoci dall’altra parte ma impegniamoci insieme: tutti e tutte possiamo e dobbiamo fare la differenza!

L’evento è patrocinato dal Comune di Genova e dal Municipio I Centro Est, è stato organizzato in collaborazione con Danilo Sanguineti e Paola Escobar per Giardini Luzzati e CDM futsal.

Con la partecipazione di White Dove, CDM LUZZATI FC, Giardini LUZZATI Spazio Comune, CDM LAB, RIOT Cooperativa Sociale, Il Cesto e il Sestriere del Molo e con i partner Fidapa BPW SEZ Genova, Lions Club Diamante, A&B Grafica, FederArchitetti sez. Genova, Musica e Magia.