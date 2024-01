Impianto sportivo al Campasso, Lodi (Azione): “Impatto negativo, cannibalizzerà le attività esistenti”

Genova. Sul tema della riqualificazione del Campasso e del progetto di costruzione e gestione di un impianto sportivo a cura della società Supera si esprime la consigliera comunale di Azione capogruppo del Gruppo Misto Cristina Lodi.

“Nei giorni scorsi – dichiara Lodi – ho presentato un’interrogazione urgente sul tema del progetto del nuovo impianto sportivo al Campasso. In particolare, ho chiesto se sia stata valutata la effettiva domanda, calcolata dal promotore, in relazione al bacino di utenza e alla presenza di impianti sportivi natatori che offrono uguali servizi nelle immediate vicinanze e per sapere come intende porsi il Comune di Genova, nei confronti dei concessionari dei civici impianti natatori, che a fronte dell’apertura del nuovo impianto subiranno squilibri del piano economico finanziario, lavorando essi sullo stesso bacino d’utenza. Inoltre, ho chiesto se il piano economico finanziario presentato dal promotore sia stato attentamente analizzato, in particolare per quanto riguarda il costo di realizzazione dell’opera, i ricavi previsti dalla gestione e il costo del personale, ovvero se è stato certificato da soggetti nominati dal Comune a garanzia della veridicità e realizzabilità dell’operazione in Project Financig”.

“Alla mia interrogazione scritta, mi è stato risposto dall’assessorato agli Impianti, Attività Sportive e Turismo che l’assessora Alessandra Bianchi non ha competenze in merito. Questo mi fa pensare che l’assessore allo Sport del Comune di Genova non si sta occupando di un’enorme attività sportiva sul suo territorio e di come essa possa impattare su tutte le attività svolte nei suoi impianti lì delle zone limitrofe. Ricordiamo infatti che gli impianti di cui stiamo parlando appartengono al Comune di Genova e dati ai gestori. Il fatto che l’assessore scarichi le risposte di sua competenza a un non ben identificato referente della progettazione vuol dire che questo impianto è una mera operazione economica e non c’è alcuno studio che dimostri che non sarà impattante e devastante su tutte le attività sportive già esistenti in loco”.

“Insieme a Francesco Stasio, responsabile Sport Azione Liguria, abbiamo svolto un’analisi attenta e precisa sull’argomento perché crediamo che il mondo dello sport non solo debba essere trattato con la giusta serietà e cura che merita, ma deve soprattutto essere conosciuto, approfondito e difeso in quanto settore imprenditoriale a rischio. L’analisi svolta da Azione dimostra che l’operazione dell’impianto sportivo del Campasso è prettamente un’operazione privatistica a scopo di lucro per lo svolgimento di attività di fitness e wellness (simile a quanto offerto dalla multinazionale Virgin Active) e non focalizzata su attività sportive specifiche Coni, come dovrebbe essere l’obiettivo per un’iniziativa pubblica”.

“Inoltre, rischia di cannibalizzare attività sportive svolte in loco (come i corsi di nuoto e pallanuoto), svolte in spazi già di proprietà pubblica, a nocumento di gestori già in essere. Non è stata infatti fatta alcuna valutazione sull’impatto che tale iniziativa determinerebbe nei confronti degli attuali operatori sportivi, che tra l’altro svolgono l’attività in contratto di concessione di spazi di proprietà pubblica. Non è stata neppure svolta alcuna valutazione specifica sulle effettive esigenze di offerta sportiva su quell’area (analisi fatta solo in comparazione con simili aree metropolitane della Spagna). Infine, la vetustà dei dati utilizzati, la sottostima di alcuni costi di gestione e l’eccessivo ottimismo dei dati di ricavo determinano una criticità sin dall’inizio di tenuta del piano finanziario che, tra l’altro, si basa su una quota rilevante di leva finanziaria. Il rischio della buona riuscita dell’operazione risulta evidente”, conclude Lodi.