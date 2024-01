Il sindaco Bucci rimane al suo posto, respinto in appello il ricorso sull’ineleggibilità

Genova. Marco Bucci può rimanere tranquillamente in sella come sindaco. La Corte d’Appello di Genova ha respinto il ricorso sulla presunta ineleggibilità al secondo mandato, presentato da 21 persone tra cui anche l’ex magistrato Claudio Viazzi, l’ex rettore dell’Università Paolo Comanducci e l’ex presidente della Corte dei Conti Ermete Bogetti, assistiti dal legale Luigino Montarsolo. I giudici hanno dunque confermato la sentenza di primo grado.

Secondo i ricorrenti Bucci non avrebbe potuto essere riconfermato sindaco ai sensi del Testo unico degli Enti locali che prevede l’ineleggibilità per chi ricopre la carica di commissario di Governo. Secondo questa tesi, essendo già stato nominato commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera, non avrebbe potuto sommare le cariche senza prima dimettersi da quella governativa. Una questione che aveva suscitato diverse polemiche già in campagna elettorale.

Alla fine ha prevalso la linea di Bucci, difeso dal suo vice nonché avvocato Pietro Piciocchi, e dell’avvocatura del Comune. In sostanza, secondo la Corte d’appello, il commissario di Governo e il commissario straordinario sono due cariche differenti e non sovrapponibili. Mentre il primo è previsto dalla Costituzione per sovrintendere “alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato” e coordinarle “con quelle esercitate dalla Regione”, il secondo ha il compito di realizzare “specifici obiettivi” o “particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali”.

In pratica, scrivono i giudici, “la categoria dei commissari straordinari esula dal campo di applicazione dell’articolo 60 del Tuel visto che, come detto, esercita poteri pubblici in un tempo limitato e per fini specificamente individuati”. Ribadita perciò la linea già espressa dal tribunale in primo grado.