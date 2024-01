Il rogo di motorini fu la vendetta contro una cliente che lo aveva denunciato: arrestato il meccanico di piazza Cavour

Genova. Voleva vendicarsi di una donna che aveva denunciato dopo una lite per i lavori fatti su una Vespa con pezzi di ricambio non originali. Per questo ha assoldato un conoscente, gli ha dato 200 euro e gli ha chiesto di bruciare lo scooter della donna che lo aveva parcheggiato in stradone Sant’Agostino. L’esecutore materiale dell’incendio però, ha sbagliato i suoi calcoli e ha fatto andare a fuoco ben 14 scooter, lo scorso 11 ottobre.

A ricostruire la vicenda sono stati i poliziotti della sezione investigativa del commissariato Centro, coordinati dal sostituto procuratore Elena Schiavetta e che nei giorni scorso hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare che ha portato all’arresto di Antonio Basile, 63 anni, il meccanico di piazza Cavour. Insieme a lui è finito in manette l’esecutore materiale del rogo. Si tratta di Amour Bahi, 56 anni, nato in Italia ma di origini straniere, tossicodipendente fermato dalla polizia in una comunità dell’astigiano. Entrambi hanno precedenti penali.

I poliziotti della squadra investigativa del commissariato Centro – coordinati dal dirigente Giampiero Bove – avevano avviato immediatamente le indagini grazie alle telecamere di sorveglianza che avevano consentito di identificare il 56enne autore materiale, che però era risultato irreperibile. Per l’uomo era stata richiesta e ottenuta un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, eseguita da personale del commissariato di polizia di Stato Centro lo scorso 16 gennaio in una comunità per tossicodipendenti di Asti.

Lo ha confessato tutto, spiegando di aver avuto 200 euro come compenso per l’incendio. Da lì gli investigatori sono risaliti al mandante appunto, Basile, per il quale a sua volta è stata emessa dal Gip un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, eseguita il 22 gennaio scorso.

Nelle immagini della videosorveglianza si vede come il 56enne stesse cercando qualcosa tra gli scooter, cioè il mezzo da da incendiare, tenendo nella mano un telefono su cui probabilmente aveva indicata la targa del mezzo da ricercare.