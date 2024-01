Il premio per il “libraio dell’anno” vinto (anche) dal chiosco di via XX Settembre

Genova. Fabio Lagiannella, titolare della libreria-chiosco Raccontati Bookstore in via XX Settembre a Genova, il 26 gennaio, a Venezia, riceverà il “premio per librai Luciano e Silvana Mauri, iniziativa giunta alla 18esima edizione.

La consegna del riconoscimento avverrà durante il Seminario di perfezionamento della Scuola per Librai organizzato dalla Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri.

Fabio Lagiannella inizia a lavorare a Lecco in una delle librerie del padre, per poi nel 2008 rilevare a Novara la storica libreria “La Casa del Libro” della famiglia Lazzarelli. Nel 2010 una seconda libreria sempre a Novara “La Talpa”. Nel 2012 le librerie del gruppo diventano tre: Fabio Lagiannella ne apre una a Vercelli e lo fa sempre con la stessa idea, affidare tutto a una squadra di librai competenti.

Entreranno a far parte della società Mi-NO, così si chiama la società a cui fanno capo le librerie, la libreria “Biblos di Gallarate” e nel 2019 anche Assolibro Imperia. Dopo la pandemia del Covid si aggiungono quelle di Somma Lombardo, Borgomanero, Arona e Merate.

Sono nove più, appunto, il chiosco dei libri di Genova nato dalla costola del progetto social Raccontati. Nelle sue dieci librerie lavorano 60 librai.