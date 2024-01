Il pasticcere Igino Massari sale in cattedra: “Giovani, fate funzionare l’intelligenza delle mani”

Genova. “Un dolce per superare il Blue Monday? Potrebbe essere una grande crema allo zabaione che da quelle sensazioni e quei profumi che fanno parte del nostro passato perché nella tradizione c’è lo spazio per l’innovazione”. Il grande pasticcere Iginio Massari, ospite dell’Università di Genova nell’ambito del corso di laurea in social media e antropologia digitale tenuto dal docente Luca Sabatini, spiega così il rapporto tra la pasticceria di oggi e del futuro, fra intelligenza artificiale e tradizione.

Una lezione che si è svolta in un’aula strapiena di studenti a dimostrazione dell’appeal che arriva da queste materie. “C’è una differenza tra professione e mestiere e sono due cose ben distinte – ha ricordato Massari – chi fa il mestiere deve saper usare le mani, e poi ai ragazzi dico che i soldi vanno e vengono ma il mestiere, una volta imparato rimane e diventa una sicurezza per il futuro. Senza intelletto non vai da nessuna parte ma bisogna saper far funzionare l’intelligenza delle mani, e se non sei almeno Leonardo da Vinci servono minimo 14 anni per avere grandi abilità”. Molti i temo toccati durante la lezione ma inevitabile la domanda sul dolce genovese preferito.

“Ci sono due dolci che amo moltissimo – ha detto – uno è il pandolce, io ho aggiunto del pescatore, che nei tempi passati era una sfida nella normalità tra famiglie e famiglie, decorato con una foglia d’alloro, che ha sempre fatto parte della mia storia, l’ho anche innovato e rinovato mantenendone però l’essenza. E poi il panettone alla genovese, che è unico nella sua tradizione, straricco di frutta candita perché permetteva di ricordare la frutta estiva mangiandola nel tempo invernale”.