Il Genoa è malattia ma fa tornare a battere il cuore: successo per l’anteprima di Ovunque e Comunque

Quattro sale gremite al cinema The Space del Porto Antico per Comunque e Ovunque, il film-documentario sul Genoa. O meglio, la pellicola del regista Raganato più che del Grifone parla dei tifosi del Grifone cercando di trasformare lo schermo in uno specchio dove trovare riflessa la propria passione.

Cosa aspettarsi da questa pellicola che uscirà nelle sale il 29 gennaio al 4 febbraio? L’obiettivo è raccontare la passione attraverso testimonianze concrete. Un mosaico eterogeneo di storie ed esperienze che insieme descrivono l’amore per il Genoa. Sentimento descritto come una malattia nei primi minuti ma che alla fine consente di far ricominciare a battere anche un cuore spezzato.

Ci sono le grandi firme del Grifone che tornano a giocare una partitella con le porticine in un “Ferraris” deserto ma riempito con i ricordi delle grande imprese tra cui quella di Anfield Road. Seduti a centrocampo stanchi dopo la partita, Onofri, Eranio, Bortolazzi, Rossi, Sculli, Ruotolo e Pandev fanno entrare lo spettatore nei dialoghi da spogliatoio. Andando verso anni più recenti, Milito e Palacio raccontano il loro Genoa mangiando i ravioli in un noto ristorante roccaforte genoana insieme a Bresh, il cantautore dell’ormai iconica “Guasto d’amore”.

Grande spazio alla bandiera di Boccadasse e al racconto di Dario Bianchi, leader storico della Nord. Applausi in sala durante la proiezione per le immagini di Signorini, raccontato attraverso le parole della figlia insieme al nipotino. Storie di famiglia, come quella dell’architetto londinese che ha convinto i figli cresciuti tra Chelsea, Tottenham e Arsenal a tifare per il Genoa e che non perde occasione per volare a sostenere la squadra. Forse, qualcuno potrebbe dire che manca qualche storia ancora sconosciuta ai più, di qualche carneade del tifo con meno “mezzi” o meno (seppur meritata) ribalta di quelli riportati.

Tra spezzoni di partite epiche – molte dei derby vinti – e un andirivieni di testimonianze, il film è anche un manifesto della nuova proprietà presente nella pellicola con le voci di Blazquez, Wonder e Zangrillo. Ancora più protagonista è la tifoseria, con una carrellata di coreografie epiche e con un focus particolare sulle nuove leve che popolano la Nord e la Sud nelle partite casalinghe.

Se sarà un successo solo il botteghino potrà dirlo, sta di fatto che alla prima serata ha risposto presente il “popolo” genoano, come lo definiva Franco Scoglio: morto parlando del Genoa a cui però il film un po’ a sorpresa non ha dedicato una sezione, . C’era Mimmo Criscito ma anche componenti dell’attuale prima squadra come il capitano Badelj, Strootman, Sabelli e Vogliacco.

Le parole di Domenico Criscito prima della proiezione