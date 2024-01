Il freddo artico bussa alla porta della Liguria, temperature giù e in Val D’Aveto torna la neve

Liguria. Niente a che vedere con le situazioni estreme che stanno vivendo in Paesi come Svezia, Norvegia o le nazioni sul Baltico – dove le temperature sono scese in alcuni casi intorno a 40 gradi sotto zero – ma da oggi e nei prossimi giorni l’inverno si farà sentire, a Genova e in Liguria, in modo più deciso rispetto a quanto non abbia fatto finora.

Nella prima settimana dopo le feste le temperature subiranno una forte flessione su molte regioni del Paese a causa dell’ingresso di alcune correnti artiche, “una circolazione ciclonica, che porterà masse d’aria progressivamente più fredde dai quadranti nordorientali”, si legge sul sito ilMeteo.it dove si parla di “una vera e proprio svolta sul fronte climatico, passando da un clima insolitamente temperato per il periodo a condizioni decisamente più invernali, con un impatto significativo soprattutto nelle regioni settentrionali e centrali“.

Oltre a un netto calo delle temperature a partire da lunedì 8 gennaio ci sarà un rinforzo dei venti settentrionali, in Liguria la faranno da padroni tramontana (“scura”, in questo caso) e grecale con raffiche fino a di burrasca.

Intanto, come si può vedere dalle webcam della rete Limet, stamani, la Val d’Aveto si è risvegliata finalmente sotto la neve. La polvere bianca si è posata dai 1200 metri di quota in su, finora, ma non è escluso che le precipitazioni possano portare qualche accumulo anche più in basso nel corso della giornata, sul bacino dell’Aveto e del Trebbia.

La neve nelle scorse ore è caduta anche sulle Alpi Marittime al confine tra Liguria, Piemonte e Francia e in Val Bormida. Ora la perturbazione si è invece formata in direzione est-ovest.

Secondo le previsioni di Arpal, oggi, domenica 7 gennaio, il ritorno di aria umida da Nordest potrà portare nevicate sui rilievi oltre 800-1000 metri con possibili locali spolverate a quote inferiori. Venti moderati o forti settentrionali, fino a burrasca su Centro-Ponente e sui rilievi specie al mattino. Le temperature saranno in progressivo calo fino a giovedì, quando poi si assesteranno.

A Genova in città le massime non supereranno i 10 gradi ma le minime non scenderanno sotto i 6 – i venti le faranno percepire come più fredde – nell’entroterra si viaggerà tra 3 e 5 gradi, con minime sotto zero in quota.

Per lunedì 8 gennaio in Liguria la persistenza del richiamo umido nordorientale mantiene condizioni di cielo in prevalenza molto nuvoloso con rare schiarite sulla costa, possibili

residue deboli precipitazioni sui versanti padani nelle prime ore. Venti settentrionali moderati o forti su Centro-Ponente, deboli o moderati altrove.