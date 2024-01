Il fenomeno “Tintoria Podcast” sbarca a Genova, sold out la data con super ospite Gino Paoli

Genova. Come previsto un fragoroso sold out per la tappa genovese di Tintoria. La registrazione della puntata del podcast diventato ormai un cult per gli amanti del genere avverrà questa sera, mercoledì 31 gennaio, dal palcoscenico del Teatro della Tosse in stradone Sant’Agostino. Ospite speciale, visto la location e visto il periodo “sanremese”, Gino Paoli, l’ultimo dei cantautori della mitica scuola genovese.

La serata è sold out ma esiste una “lista d’attesa” in caso di rinunce. Qui info biglietti.

Tintoria, cos’è.

Tintoria, per chi non lo sapesse, nasce come podcast. Ideato e condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone, è co-prodotto da The Comedy Club e distribuito da OnePodcast, e approda per la prima volta nella nostra città.

Cult.

Con oltre 190 puntate (quella con Gino Paoli sarà la 195) e più di 45 milioni di visualizzazioni, Tintoria è ormai diventato un punto di riferimento nel mondo dei podcast comedy italiani, vincendo infatti anche il prestigioso Premio della Satira Forte dei Marmi e il Premio del pubblico Amazon Music de IL POD.

L’ospite.

Gino Paoli, autore di canzoni indimenticabili e protagonista di una vita romanzesca messa nero su bianco nel suo libro autobiografico “Cosa farò da grande” (scritto con Daniele Bresciani e edito Bompiani), in una dimensione intergenerazionale per lui inedita, ma con l’ironia e la schiettezza che lo hanno sempre contraddistinto, ripercorrerà con gli host Tinti e Rapone i suoi “primi 90 anni”, tra storie, aneddoti e carriera, senza tralasciare temi di attualità.