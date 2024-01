Il canale WhatsApp di Genova24 verso i 10.000 iscritti, e nasce il canale di Genova24 Sport

Genova. E’ ormai vicinissimo il traguardo dei 10000 iscritti per il Canale WhatsApp di Genova24, il servizio attivo da qualche mese (totalmente gratuito) con il quale ricevere ogni giorno sulla celebre app di messaggistica notifiche con le notizie principali della giornata. Ad oggi infatti sono più di 9100 gli “abbonati”: un numero molto alto per un canale iperlocale, con una crescita costante nel tempo. Merito anche di Meta, che ha attribuito a Genova24 la “spunta verde” che indica i canali verificati: si tratta – per quanto siamo riusciti a constatare – del primo iperlocale d’Italia ad ottenerla insieme al “gemello” IVG, accanto ai big e ai giornali nazionali.

Il servizio è evidentemente piaciuto ai nostri lettori, tanto che abbiamo deciso di “fare il bis”: da oggi, quindi, è attivo un canale specifico dedicato allo sport. Con questo strumento la redazione di Genova24 Sport vi aggiornerà regolarmente sulle principali notizie del momento: ovviamente Genoa e Sampdoria, ma anche tanto altro.

COME ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI GENOVA24 SPORT

Nella schermata Aggiornamenti (la prima icona in basso a sinistra), sotto gli Stati compaiono i Canali. Iscriversi è estremamente semplice. I passaggi da fare sono pochissimi:

Cliccate su questo link o, in alternativa, cliccate sul + a destra della scritta Canali, selezionate “Trova Canali” e nel campo di ricerca digitate Genova24 Sport; Entrate nel canale e cliccate su “Iscriviti” in alto a destra; Cliccate su Genova24 Sport e, in alto a destra, selezionate la “campanella” per abilitare la ricezione delle notifiche.

Fatto! Immediatamente potrete vedere gli ultimi messaggi inviati. Ai messaggi è possibile reagire (con varie emoticon) ma non è possibile inviare commenti.

COME ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI GENOVA24

Il procedimento è identico. In questo caso vi basta cercare Genova24 oppure, in alternativa, cliccare su questo link.

E IL VECCHIO BROADCAST dal 393/9101200?

Il servizio non è più utilizzato, per ricevere le notizie è necessario iscriversi al Canale. Il nostro numero WhatsApp 393/9101200 rimane comunque attivo per comunicare con noi e inviarci segnalazioni. Salvatelo in rubrica, e scriveteci per segnalarci notizie o eventi, inviarci belle foto o lamentele: ci aiuterete a fornirvi ogni giorno una informazione puntuale e tempestiva.

TELEGRAM

Genova24 è da tempo anche su Telegram: tra le prime testate locali in Italia, ha attivato qualche anno fa il proprio “Bot ufficiale” attraverso il quale i lettori possono ricevere gratuitamente e in tempo reale le nostre breaking news.

Per attivare il servizio basta scaricare la app Telegram sul proprio smartphone, collegarsi all’indirizzo https://telegram.me/genova24bot e cliccare su “Avvio”. Da quel momento il nostro canale ufficiale vi invierà le breaking news più importanti della giornata alle ore 18, sempre senza spam e gratuitamente.

Ma oltre a questo sarà possibile “dialogare” con il “BOT” (termine tecnico che identifica ed interrogare il nostro archivio per conoscere ad esempio le news principali di cronaca o sport, politica ed economia.

Rispetto a servizi simili come WhatsApp o Facebook Messenger, Telegram punta tutto sulla privacy e la sicurezza: i messaggi scambiati su Telegram sono criptati e gli utenti hanno la possibilità di avviare chat segrete che non possono essere lette su nessun dispositivo che non sia quello dei partecipanti. Un’altra funzione molto popolare è quella che permette di cancellare automaticamente una chat dopo un periodo di tempo predefinito.