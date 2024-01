Il calendario dei ponti del 2024: con cinque giorni di ferie se ne possono fare 24 di vacanza

Italia. Un nuovo anno inizia e, una volta concluso il bilancio del 2023, è già ora di pensare al 2024: non solo impegni ed incombenze, ma anche relax e possibilità di organizzare le vacanze in anticipo. E qui entra in gioco il calendario dei ponti, che per il nuovo anno offre diversi spunti ed anche molto interessanti: basti pensare che con soli 5 giorni di ferie sarà possibile farne 24 di vacanza.

Andiamo con ordine. Il nuovo anno, in tema di ponti, è partito in sordina: oggi, Capodanno, è lunedì mentre l’Epifania (6 gennaio) cade di sabato, quindi nulla da fare. Si passa poi a Pasqua e Pasquetta (rispettivamente 31 marzo e primo aprile), ma anche in questo caso parliamo – e qui è “ovvio” – di una domenica ed un lunedì. Quindi, la Festa della Liberazione (25 aprile): cade di giovedì, quindi aggiungendo un giorno di ferie (il venerdì), attaccato al weekend, si guadagnano 4 giorni di vacanza al prezzo di uno.

Il primo maggio sarà un mercoledì che si potrà attaccare, prima o dopo (lunedì e martedì oppure giovedì e venerdì) al weekend, mentre la Festa della Repubblica (2 giugno) è una domenica: qui, poco spazio e tanta fantasia. È poi il turno di Ferragosto (15 agosto) che sarà un giovedì: anche qui, come per il 25 aprile, prendendo un giorno di ferie (il venerdì), attaccato al weekend, si ottengono 4 giorni liberi. Quindi, Ognissanti (1 novembre) di venerdì, già attaccato al fine settimana (3 giorni complessivi), mentre l’Immacolata (8 dicembre) cade, purtroppo, di domenica.

L’occasione ghiotta si presenterà a Natale (idea per un bell’auto-regalo) che cade di mercoledì, seguito da Santo Stefano (26 dicembre), di giovedì. Prendendo un giorno di ferie il 27 (venerdì), attaccato al weekend, sarà possibile goderne ben 5. Oppure ancora, prendendo il 23 e 24 (lunedì e martedì), il 27 (venerdì) ed il 30 e 31 dicembre (lunedì e martedì) si arriverà al festivo di Capodanno: in questo caso, 5 giorni di ferie per 12 giorni di relax che, visto anche il periodo, sicuramente faranno gola a tanti.