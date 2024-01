“Il Bello dello Sport”: aperte le iscrizioni 2024 del concorso di Stelle nello Sport dedicato alle scuole

Genova. Stelle nello Sport taglia in questo 2024 lo speciale traguardo della 25° edizione! Il progetto dedica, come per tradizione, grande attenzione al mondo della Scuola, attraverso specifiche attività e iniziative realizzate con il patrocinio e collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale.Sotto l’egida di Regione Liguria, Comune di Genova, Sport e Salute, Coni e Cip, Stelle nello Spot ha l’obiettivo di trasmettere valori e cultura dello sport. Le iniziative sono riservate agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Ogni Istituto può aderire scrivendo una mail a scuola@stellenellosport.com. Sono aperte le iscrizioni per il Concorso scolastico “Il Bello dello Sport”, giunto all’ottava edizione. Una iniziativa ideata per valorizzare i messaggi positivi legati allo Sport. Ogni studente potrà raccontare o disegnare il bello del proprio sport, spiegare cosa piace, cosa prova quando lo vive e quali emozioni gli regala.

Stelle nello Sport fornirà a ogni Istituto il kit con il numero di fogli richiesto per far partecipare i propri studenti. La Scuola Primaria e quella Secondaria di Primo grado che partecipano col maggior numero di elaborati verranno premiate con due bonus del valore di 300 euro cadauno per servizi di trasporto forniti da Genovarent.Ogni Istituto scolastico della Liguria dovrà verificare e definire al proprio interno la partecipazione delle classi e scrivere a scuola@stellenellosport.com entro il 15 febbraio prossimo indicando il numero totale di fogli necessario e un docente di riferimento che verrà contattato.

Tutti gli elaborati saranno valutati e i migliori per ogni “leva” saranno premiati alla Festa dello Sport, nella mattinata di Sabato 25 maggio 2024 (ore 11:00) in Piazza delle Feste (sotto il tendone del Porto Antico). A ogni studente premiato verrà consegnata la medaglia e la sacca di Stelle nello Sport con numerosi gadget.