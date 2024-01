Ignazio Messina & C, nella flotta è arrivata la Jolly Giada

Genova. Poker di navi full container per la compagnia di navigazione genovese Ignazio Messina & C.: con l’ingresso in flotta oggi, nel porto di Algeciras, della Jolly Giada, è stato infatti completato il primo ciclo di acquisizioni sul mercato delle unità porta-container. La nuova nave è gemella della Jolly Rosa, presa in consegna a Singapore poco prima di Natale. In corso di iscrizione nel Registro Internazionale presso la Capitaneria di Porto di Genova sotto bandiera italiana, la Jolly Giada è una full container lunga 260 metri per 32 di larghezza, con una stazza lorda di 42.112 tonnellate e una capacità di trasporto di 4.387 container TEU, 360 dei quali reefer, sino ad oggi a noleggio alla compagnia danese Maersk.

La nave, costruita dal cantiere coreano Daewoo nel 2010, è stata affidata al comandante Tommaso Elmetto con un equipaggio di 22 persone, delle quali 14 italiani, 4 comunitari e 4 extra-comunitari.

Con la gemella Jolly Rosa e con le full container Jolly Oro e Jolly Argento entrate in servizio per il Gruppo nel corso della fine del 2023, la Ignazio Messina & C. schiera sui tradizionali servizi una flotta compatta e omogenea di navi per il trasporto di container; la Jolly Giada sarà impiegata inizialmente nel servizio Mediterraneo, Mar Rosso, Africa Orientale e Sudafrica.