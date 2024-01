I cittadini dominicani in Italia omaggiano la memoria di Juan Pablo Duarte.

Genova. Il Consolato Generale della Repubblica Dominicana a Genova, assieme all’istituto dei Dominicani all’estero INDEX, hanno commemorato i 211 anni della nascita del Patricio della Patria con la presenza dell’eccellentissimo Ambasciatore della Repubblica Dominicana Tony Raful Tejada, alla presenza del Sindaco di Genova Marco Bucci.

L’evento è iniziato con gli accordi degli inni nazionali della Repubblica d’Italia e della Repubblica Dominicana, per continuare con i saluti del Sindaco Marco Bucci, per continuare con l’esposizione del pensiero di Duarte a carico di Carlos Julio Regalado direttore dell’Index Italia successivamente una poesia a Duarte a cura di Beatriz Acosta, per proseguire con i saluti di Consiglieri Regionali Stefano Balleari, in rappresentanza della Regione Liguria.

“Una manifestazione istituzionale che stata accolta da parte delle autorità civili, militari, e cittadini dominicani, per commemorare la memoria del fondatore del Paese, stessa che è stata svolta ai piedi del suo busto collocato in Piazza Rossetti. Tutto questo nel mezzo di una calorosa manifestazione di amore e rispetto per la memoria del padre e fondatore della patria dominicana – si legge nella nota stampa del consolato – Juan Pablo Duarte aveva molta abilità politica. Lo dimostrò con l’organizzazione de La Trinitaria il 16 luglio 1838. La Trinitaria sarà l’embrione del movimento che porterà poi alla separazione di Haiti e alla fondazione della Repubblica Dominicana. Il momento centrale dell’evento è stato l’Omaggio con due Corona di Fiori con i colori nazionali dominicani”.

Per finire il percorso della vita del precursore, raccontata dal Dottore Nelson Carela Luna, Console Generale della Repubblica Dominicana e conclusione dell’Ambasciatore della Repubblica Dominicana Tony Raful Tejada. L’evento contò con due Maestri di Ceremonia David Pazmiño e Stephanie Barry. Genova è l’unica città in tutta Italia dove si trova il Busto del fondatore ed eroe dominicano.