Guido Rossa, oggi il 45° della morte: cerimonie in città per non dimenticare il valore dei suoi ideali

Genova. Fu l’inizio della fine delle Brigate Rosse l’uccisione di Guido Rossa. Un operaio ammazzato da terroristi che cercavano proprio nelle fabbriche il sostegno alla lotta armata.

Oggi il 45esimo anniversario dell’omicidio del sindacalista che ebbe il coraggio di denunciare un altro operaio per propaganda in favore delle Brigate Rosse nell’Italsider.

La giornata è fitta di iniziative proprio per non dimenticare il coraggio che ebbe Rossa nel metterci la faccia da solo, pur sapendo di rischiare molto. Un messaggio ancora oggi potentissimo per senso di responsabilità e giustizia, ideali imprescindibili che non perdono, bensì assumono valore con il trascorrere del tempo.

Alle ore 9 nei giardini di via Fracchia a Oregina, nei pressi del luogo dell’omicidio, è stata deposta una corona alla presenza del sindaco Marco Bucci. Tra gli intervenuti anche l’assessore del Municipio I Centro Est Daniela Marziano e il presidente nazionale Anpi Gianfranco Pagliarulo. Alla cerimonia commemorativa, organizzata dal Comune di Genova in collaborazione con Anpi Oregina e Municipio I Centro Est, era anche presente una rappresentanza di studenti della scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Statale Oregina “Gastaldi”.

Sempre questa mattina si è ricordato Rossa nel magazzino Transiti dello stabilimento di Genova-Cornigliano, appuntamento organizzato dalla Camera del Lavoro di Genova, la Fiom Cgil di Genova e la Società di Mutuo Soccorso Guido Rossa. Consegnati i diplomi agli studenti meritevoli, figli di lavoratori Adi e Ilva AS, aggiudicatari della borsa di studio per la frequenza universitaria “Pino Lorusso”.

Le iniziative della mattina alle 10 a Cornigliano nel Magazzino Transiti dello stabilimento Acciaierie d’Italia (ex Ilva) con la partecipazione del sindaco Marco Bucci.

Alle 12 presso la Camera del Lavoro Metropolitana di Genova in via San Giovanni d’Acri 6, si svolgerà l’appuntamento curato dalle Rrappresentanze sindacali unitarie al quale interverranno il consigliere comunale delegato ai Nuovi insediamenti aziendali sul territorio Davide Falteri e la consigliera comunale Donatella Alfonso insieme a Igor Magni segretario generale della Camera del Lavoro di Genova e Gianfranco Pagliarulo presidente Anpi Nazionale.

Sempre alle 12, in largo XII Ottobre davanti al monumento dedicato a Guido Rossa, si terrà la cerimonia organizzata da Cgil, Cisl e Uil territoriali alla quale parteciperà l’assessore comunale al Lavoro e Rapporti sindacali Mario Mascia. In questa occasione l’orazione, in forma unitaria, verrà tenuta da Paola Bavoso, segretaria regionale Cisl Liguria.