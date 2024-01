Guido Rossa, a 45 anni dall’uccisione la commemorazione in fabbrica e davanti alla Camera del lavoro

Genova. In occasione del 45esimo anniversario dell’uccisione di Guido Rossa, mercoledì 24 gennaio 2024 alle ore 12 presso il monumento dedicato alla sua figura sito davanti alla sede della Camera del Lavoro di Genova in via San Giovanni d’Acri 6, si svolgerà una breve cerimonia.

Il sacrificio di Guido Rossa, assassinato barbaramente dalle Brigate Rosse il 24 gennaio 1979, rappresenta per tutto il mondo del lavoro un esempio di coraggio e di ideali che non perdono, bensì aumentano il loro valore con il trascorrere del tempo.

Alla commemorazione interverranno Igor Magni Segretario Generale della Camera del Lavoro di Genova, Donatella Alfonso Consigliera comunale Comune di Genova e Gianfranco Pagliarulo Presidente ANPI Nazionale. Parteciperanno alcune classi delle scuole superiori genovesi.

Sempre mercoledì 24 gennaio 2024 ma alle ore 9,30 si ricorderà Rossa presso il magazzino Transiti dello stabilimento di Genova-Cornigliano, appuntamento organizzato dalla Camera del Lavoro di Genova, la Fiom Cgil di Genova e la Società di Mutuo Soccorso Guido Rossa.

La cerimonia avrà come titolo “Unità, fratellanza e accoglienza fra tutti i lavoratori senza distinzione di provenienza, di religione e nazionalità”.

Il ricordo vedrà l’introduzione di Armando Palombo Rsu Fiom di Acciaierie d’Italia e il saluto della Direzione di Acciaierie d’Italia; a seguire interverranno Giovanni Toti Presidente Regione Liguria, Don Franco Molinari Cappellano del Lavoro, Gianfranco Pagliarulo Presidente Anpi Nazionale, Luca Maestripieri Segretario Generale Cisl Liguria, Mario Ghini Segretario Generale Uil Liguria e Marco Bucci Sindaco di Genova. Nel corso della cerimonia porterà un saluto il prof. Franco Henriquet, Presidente della Fondazione Ghirotti. Conclude Michele De Palma Segretario Generale Fiom Nazionale.

Come consuetudine, nel corso della manifestazione saranno consegnati i diplomi agli studenti meritevoli, figli di lavoratori ADI e Ilva AS, aggiudicatari della borsa di studio per la frequenza universitaria “Pino Lorusso”.