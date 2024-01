Green Game, la sfida su riciclo e sostenibilità ambientale entusiasmo le scuole genovesi

Genova. È terminato il tour del progetto didattico Green Game nelle Scuole liguri. L’iniziativa educativa promossa dai Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA, giunta alla undicesima edizione, ha coinvolto gli studenti e le studentesse in un percorso di sensibilizzazione all’educazione ambientale attraverso l’utilizzo di tecnologie interattive e la stimolante competizione tra le scuole. Il focus del Green Game è rivolto all’importanza della raccolta differenziata e al recupero delle risorse dai rifiuti, sottolineando come questi gesti quotidiani possano contribuire al risparmio e alla tutela dell’ambiente.

Ecco le classi che la scorsa settimana hanno ottenuto il pass per la Finale Regionale: 1^A Classico e 1^B Linguistico del Liceo “Da Vigo Nicoloso” sede di Rapallo; la 1^D e la 1^F indirizzo linguistico del Liceo “Da Vigo Nicoloso” sede di Chiavari; le classi 1^A MM, 1^B Tecn. Ec., 1^G Serv. Comm. e 1^D Ec. Az. dell’I.I.S.S. “Einaudi Casaregis Galilei” di Genova; le classi 2^O e 1^M indirizzo Moda dell’I.I.S.S. “Duchessa di Galliera”; la 2^BT e la 2^L dell’I.I.S. “Vittorio Emanuele II – Ruffini” di Genova; dal Liceo “Paul Klee – Nicolò Barabino” le classi 1^H, 1^L, 2^M e 2^H ; dall’International School of Genova si sono qualificate la 10X e la 9Y ed infine dall’IPSSA “Bergese” la 1^TB, 2^D, 2^E e 2^C.

Alla Finale Regionale rappresenteranno Genova inoltre le classi finaliste: dell’I.I.S. “L. Lanfranconi”, dell’I.T.T.L. “Nautico San Giorgio”, dell’I.I.S. “Gastaldi – Abba”, dell’I.I.S. “Calvino”, del Liceo Artistico Statale “Klee Barabino”, del Liceo Classico Scientifico e Sportivo “King”, del Liceo Classico e Linguistico “C. Colombo”, dell’I.I.S. “E. Montale – nuovo I.P.C”, del Liceo Scientifico “L. Da Vinci”, dell’I.P.S.S.A. “N. Bergese”, dell’I.I.S. “Vittorio Emanuele II – Ruffini”, dell’I.I.S.S. “Einaudi – Casaregis – Galilei”, dell’I.P.S.E.O.A. “Marco Polo” ed infine le classi finaliste dell’I.I.S. “G. da Vigo – N. da Recco” di Recco.

La sfida è prevista il 26 febbraio al Teatro “Carlo Felice” di Genova. Sono attesi circa 2000 studenti/studentesse che si batteranno per ottenere il titolo di CAMPIONE REGIONALE oltre ai premi messi in palio per le prime tre scuole che saliranno sul podio: contributi per l’acquisto di materiale didattico di € 750,00 per la 1^ classificata, € 500,00 per la 2^ classificata, € 250,00 per la 3^ classificata. Inoltre saranno stabilite le Scuole (una per ogni provincia) che rappresenteranno la Liguria alla Finale Nazionale del 22 maggio prossimo al Teatro Olimpico di Roma.

L’undicesima edizione del Green Game gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di Regione Liguria, del Comune di Genova.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito web www.greengame.it e seguire i canali social ufficiali su Facebook e Instagram. LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA.