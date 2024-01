Giorno della memoria, tornano le visite guidate alla Casa dello studente di corso Gastaldi

Genova. Il Centro di documentazione Logos in occasione del “Giorno della Memoria” organizza, anche quest’anno, visite guidate alla Casa dello Studente di Corso Gastaldi, luogo di detenzione e di atroci torture durante la seconda Guerra Mondiale.

Ad accogliere tutti i visitatori, dagli studenti accompagnati dai loro professori venerdì 26 gennaio all’intera cittadinanza domenica 28, saranno i brani tratti dalle Lettere di condannati a morte della Resistenza europea.

I brani raccolti in una Mostra permanente, promossa dal Centro di documentazione Logos e dall’Anpi in collaborazione con Aliseo, sono esposti nel “Sotterraneo dei tormenti” della Casa dello Studente sede da tempo del Museo della Resistenza europea.

Testi che offrono una testimonianza struggente e intensa delle idee e delle profonde convinzioni che animarono i tanti che in ogni paese d’Europa lottarono, spesso al prezzo della vita, per una società dove fossero bandite per sempre le guerre e qualsiasi forma di oppressione e sfruttamento dell’uomo sull’uomo.

Come scrive Rudolf Fisher alla figlia Erika: “…chi vive solo per sé, chi solo per sé cerca la felicità, non vive bene e nemmeno felice. L’uomo ha bisogno di qualcosa che sia superiore alla cornice del proprio io, dico di più, che sia al di sopra del suo stesso io. “Noi” è più che non “io“.