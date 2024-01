Giorno della Memoria, a Forte Tenaglie il ricordo di Liana Millu: la maestra sopravvissuta ai campi di sterminio

Genova. Il primo porte aperte di Forte Tenaglie, sulle alture di Granarolo, in questo 2024 è dedicato alla Memoria, perché “non è vero che il passato si ripete se non lo si ricorda. E’ vero purtroppo che il passato si ripete se non lo si capisce” (Luca Rastello).

Appuntamento quindi alle 14.30 del 27 gennaio: alcune testimoni dirette racconteranno la storia di una donna straordinaria – Liana Millu – che ha vissuto l’orrore di Birkenau e dei campi di sterminio, e da sopravvissuta ha speso la vita nel darne testimonianza.



Alle 15 come sempre sarà possibile effettuare la visita guidata del Forte. Al termine dell’incontro sarà offerta una merenda. Non è necessaria alcuna prenotazione, e sono gradite donazioni libere per l’ingresso al Forte.