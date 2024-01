Genova capitale delle ville storiche. Maresca: “Niente da invidiare a Roma e Parigi”

Genova. “Non solo i grandi palazzi del centro, ma in tutta la nostra città sono sparse da Ponente a Levante decine di tenute storiche eccezionali che non hanno nulla da invidiare a Roma, Torino e Parigi. Per questo motivo stiamo lavorando per far diventare Genova capitale delle ville“.

Questo è uno dei sogni nel cassetto del Comune di Genova, che a partire da quest’anno si attiverà per cercare di fare un’opera a 360 di riqualificazione e apertura al pubblico di tutte (o quasi) le ville storiche della città. A svelarlo l’assessore Francesco Maresca, a margine della presentazione del bilancio annuale delle operazioni immobiliari dell’amministrazione civica.

Lo schema è semplice: partire da una ricognizione generale del patrimonio cittadino di ville e tenute nobiliari sparse nel territorio comunale, per far partire una grande stagione di interventi per la loro riqualificazione e apertura al pubblico. “Il modello chiaramente è quello dei Rolli Days, che in questi anni si sono imposti come iniziativa di qualità e di grande attrattività – spiega – lo stesso vorremmo farlo con le tantissime ville storiche della nostra città, spesso poco conosciute ma che non sono seconde a nessuno per bellezza e monumentalità”.

L’idea è quella di arrivare ad un 80% di fruibilità entro tre anni per poi creare sinergie per organizzare eventi e aperture al pubblico. Il “motore economico” potrebbe essere quello Pnrr, per cui servono scadenze rapide e stabilite in anticipo. “Personalmente ho già fatto diversi sopralluoghi – conclude Maresca – e già in questi anni qualcosa è stato fatto. L’obiettivo è, nel giro di pochi anni, di mettere a sistema il rinnovamento della rete di trasporto pubblico in atto con la possibilità di fruire e visitare questi gioielli del nostro patrimonio cittadino”.