Genoa vs Torino. Gilardino: “In emergenza numerica ma dobbiamo fare una partita gagliarda. Il mercato? Confido molto nella società”

Genova. Una situazione non propriamente serena in casa Genoa a livello di infermeria. Come ha dichiarato Alberto Gilardino, ai recuperi di Strootman, De Winter e Bani, per il match di domani contro i granata si devono considerare le assenze di Ekuban, Thorsby, Puscas. La situazione di Malinovskyi è da valutare nel giro delle prossime ore.

“A livello numerico siamo un po’ in emergenza, ma confido in chi ci sarà e abbiamo la necessità di fare una partita gagliarda – dichiara l’allenatore rossoblù -.Il Torino è una squadra forte fisicamente e strutturata per essere nei piani alti della classifica. Hanno scelte e un gruppo compatto. In queste ultime due-tre settimane ha fatto un percorso importante, anche quando c’è stato il cambio di modulo. Sappiamo, quindi, chi andiamo ad affrontare ma da parte nostra ci deve essere sempre voglia di stupire“.

Un commento, poi, alla partenza di Dragusin in direzione Tottenham: “Lo abbiamo salutato e gli abbiamo fatto un grande in bocca al lupo. Radu, allo stesso tempo, è passato. Il pensiero ora è su Bani. De Winter, Vasquez, Vogliacco e Matturro. Il mio pensiero è cercare di esaltare di più questi giocatori e da parte loro ci deve essere la voglia di alzare un centimetro in più in questo girone di ritorno. Perchè si è alzata l’asticella e si alzerà in questo girone di ritorno. Le squadre si rinforzeranno e io devo pensare al presente. Spencer? Ieri ha fatto poco. Quando si arriva in un posto nuovo anche se fai poco sei già stanco. Per lui abbiamo programmato un allenamento in campo. Ha voglia di dare un contributo alla squadra. Per caratteristiche fisiche è un quinto, valuteremo le sue condizioni e sarà un ragazzo che dovrà dare una mano”.



Albert Gudmundson sta letteralmente trascinando il Grifone di partita in partita. Gilardino è consapevole dell’importanza tecnica, tattica e morale che ha il giocatore islandese negli equilibri collettivi: “Deve mantenere questo livello di performance la squadra si affida molto alle sue qualità. Come lui, Messias e Malinosvkyi tutti giocatori che possono veramente fare il salto di qualità alla squadra. Allo stesso tempo ci aspettiamo molto di più da Retegui. Ha il desiderio di ritrovarsi e c’è la volontà di ritrovarlo. Noi lo aspettiamo perché abbiamo bisogno di lui e c’è la volontà della squadra di metterlo nelle condizioni migliori ma anche da parte sua di fare qualcosa in più”.

Sul mercato sono diverse le voci che stanno riguardando i rossoblù. Da quelle riguardanti al reparto offensivo, con Djuric, Pellegri ed Nzola, al centrocampista della Salernitana Bohinen, la cui operazione sembrerebbe in chiusura. Qualche accorgimento anche nel reparto difensivo? Le intenzioni sono tutte propositive, come sottolinea la fiducia che ripone il tecnico nei confronti nella squadra mercato rossoblù: “Confido molto nella società. Ogni giorno parlo e chiedo. La realtà dice questo perchè so benissimo che c’è la necessità e la voglia di cercare di migliorare questa squadra laddove ci siano la possibilità per poterla migliorare. Non possiamo permetterci di stravolgere la squadra. In attacco domani per esempio la prima scelta è Retegui e l’alternativa è Fini che è un 2006. In difesa stiamo facendo delle valutazioni su un possibile arrivo così come in mezzo al campo. Le partite sono tanto, le altre squadre sicuramente si rinforzeranno e la corsa sarà sempre più ardua e in salita“.