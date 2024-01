Genoa-Torino LIVE (0-0). Sinistro di Malinovskyi, deviazione decisiva di Milinkovic-Savic

Genova.

45′ Un minuto di recupero ed espulsione per Dainelli nella panchina del Genoa per proteste

44′ Sulla battuta colpo di testa di Zapata deviato in angolo. Batte Lazaro e Bani allontana, riparte il Genoa e Zapata arriva come un treno su Messias e per Giua non c’è fallo. Proteste del Genoa

43′ Ammonito De Winter che compie un’inutile ingenuità e per poco non combia un patatrac. Invece che lasciare palla a Martinez riprende il pallone e poco fuori dall’area subisce la pressione di Zapata e perde la sfera. Costretto al fallo

42′ Punizione di Gudmundsson, colpo di testa di Retegui che schiaccia il pallone un po’ basso e non trova la porta

36′ Sulla seconda battuta fallo fischiato in attacco al Torino

35′ Corner guadagnato dal Torino: Bellanova arriva sul fondo ed è Bani a dire di no. Palla battuta corta, respinge Messias e ancora corner

29′ Azione splendida di Messias, che fa fuori Rodriguez con una magia e poi converge verso l’area di rigore e tenta un tiro che è l’unica cosa fatta male: esterno troppo distante dalla porta

27′ Anche stavolta però il Grifone non trova l’impatto col pallone sul corner

26′ Altro angolo guadagnato dal Genoa, stavolta è Messias che dà filo da torcere a Ricardo Rodriguez, che si rifugia in corner

24′ Altro corner guadagnato dal Genoa, Djidji toglie il pallone a Gudmundsson in area. Sugli sviluppi il Torino spazza, ma è sempre il Genoa a tenere il pallino del gioco

22′ Sul corner battuto da Gudmundsson è lo stesso portiere a uscire coi pugni

22′ Occasione Genoa: Retegui appoggia per Malinovskyi, deviazione decisiva di Milinkovic-Savic sopra la traversa

20′ Punizione di Ricci da centrocampo, si inserisce Buongiorno che colpisce di testa, palla di poco a lato

16′ Ammonizione per Vlasic che atterra Messias in ripartenza

11′ Vlasic momentanemente fuori dal campo per una perdita di sangue dal naso

5′ Occasione Genoa: azione rapida e di prima tutta in velocità del Genoa a centrocampo, con Messias che vede Gudmundsson e lo serve: l’islandese da posizione defilata in area tira in porta col sinistro e trova la respinta di Milinkovic-Savic

4′ Cross di Malinovskyi verso il centro dell’area, Retegui arriva primo sul pallone ma non riesce a girare verso la porta

1′ Partiti con palla al Genoa che attacca verso la Sud

Ad accogliere le due squadre una coreografia da brividi in omaggio di Fabrizio De Andrè da parte della Gradinata Nord: “Per sempre amico fragile” lo striscione e un’immagine di Faber con lo sfondo della bandiera di Genova

Retegui dal primo minuto, per la fascia sinistra scelto Martin, mentre Frendrup, sinora sempre presente in tutte le partite di campionato e mai sostituito, è in panchina. Gilardino per questo Genoa-Torino (inizio alle 15) schiererà Messias probabilmente come mezz’ala. Anche Malinovskyi parte titolare nella prima partita senza Radu Dragusin, che in settimana, anche in un video pubblicato su Instagram degli Spurs ha confermato di essersi trovato molto bene a Genova con belle parole anche nei confronti della città.

Sarà Vasquez ad abbassarsi in difesa.

Pre-partita con le canzoni di Fabrizio De Andrè per celebrare i 25 anni dalla scomparsa del celebre cantautore.

Genoa: Martinez, De Winter, Bani, Vasquez, Sabelli, Messias, Badelj, Malinovskyi, Martin, Gudmundsson, Retegui.

Allenatore: Gilardino

A disposizione: Leali, Sommariva, Frendrup, Haps, Matturro, Galdames, Jagiello, Vogliacco, Fini, Strootman.

Torino: Milinkovic-Savic, Djidji, Buongiorno, Rodriguez, Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro, Vlasic, Sanabria, Zapata

Allenatore: Juric

A disposizione: Gemello, Popa, Zima, Radonjic, Pellegri, Sazanov, Seck, Vojvoda, Muntu, Tamese, Ginetis.

Arbitro: Giua di Olbia

Ammoniti: Vlasic (T)