Genoa, Sabelli prova il recupero per la sfida contro il Lecce. Al campo i nipoti di capitan Signorini

Genova. Il grifone, dopo la vittoriosa trasferta contro la Salernitana, deve affrontare un’altra importante sfida. Domenica, nel lunch match, scenderà in campo contro il Lecce reduce dalla sconfitta casalinga contro la Juventus.

Gli uomini di mister Gilardino si sono allenati intensamente questa mattina sotto gli occhi di Benedetta Signorini e dei nipoti di Gianluca presenti ieri sera al “The Space” per l’anteprima di Ovunque e Comunque. Lo staff medico sta lavorando duramente per recuperare Sabelli, rimasto ai box per un affaticamento all’adduttore destro.

Non saranno della partita gli squalificati Frendrup e Badelj. Venerdì riunione in sala video e altra tornata di esercitazioni.