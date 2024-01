Genoa, nuovi guai legati alle scadenze Irpef. Zangrillo: “Confrontati con la procura federale, attendiamo esito con fiducia”

Genova. Nuovi guai per il Genoa fuori dal rettangolo di gioco. Come ha riportato questa mattina la Gazzetta dello Sport, ancora una volta nel mirino c’è l’Irpef. Come era successo l’anno scorso.

Secondo il quotidiano sportivo ci sarebbe stato un errore di procedura che avrebbe determinato un ritardo di un paio di giorni nella consegna dei documenti del versamento entro il termine del 16 novembre 2023. Ora c’è la possibilità di una nuova penalizzazione.

La Società replica con una dichiarazione di Alberto Zangrillo all’Ansa: “In relazione al tema riportato oggi su La Gazzetta dello Sport e ripreso da altri organi di stampa, la linea della società Genoa Cfc è la seguente: negli ultimi giorni la società ha prodotto tutta la documentazione richiesta dagli organi federali. Si sono celebrate formali audizioni e io personalmente ho avuto modo di confrontarmi, in vari momenti, con la massima autorità della Procura Federale. Da oggi in ossequio ai più rigorosi principi di rispetto istituzionale, la società Genoa Cfc applica la regola del silenzio restando in fiduciosa attesa delle determinazioni del signor procuratore generale”.