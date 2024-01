Genoa-Lecce LIVE (0-1). Palo di Malinovskyi, irrompe Vasquez e Falcone respinge

Genova.



66′ Corner guadagnato dal Genoa per una deviazione su Gudmundsson. Batte lo stesso islandese, ma Falcone agguanta il pallone

64′ Nel Lecce escono Krstovic per Piccoli e Sansone per Banda

64′ Ci prova Gudmundsson dalla distanza un po’ disturbato dall’arbitro, palla alta

58′ Ammonizione per Krstovic, che è staltato col braccio largo

55′ Gudmundsson se ne va sulla sinsitra, appoggia per Vasquez che tenta il sinistro nell’area di rigore. Falcone para a terra

50′ Parata di Martinez decisiva su Sansone! Il numero 11 riesce a liberarsi in area e tira a rete col destro. Martinez respinge coi piedi

47′ Occasione Genoa: Tiro di Malinovskyi deviato sul palo da un giocatore del Lecce, arriva Vasquez per ribadire a rete e Falcone respinge

46′ Entrano Sabelli ed Ekuban per Thorsby e Spence. Si riparte con palla al Genoa e cambio modulo: difesa a quattro e Gudmundsson dietro a Ekuban e Retegui

Primo tempo tra Genoa e Lecce che vede la squadra di D’Aversa in vantaggio 0-1 grazie alla rete di Krstovic al 31′ sfruttando una deviazione determinante di Vasquez. Genoa che ha sofferto parecchio in questa prima frazione di gara, con Martinez che ha parato un rigore allo stesso Krstovic al 18′, provocato da un atterramento evidente di Vasquez su Almqvist.

Le assenze di Frendrup e Badelj si fanno sentire parecchio e il 4-3-3 del Lecce fa male alla squadra di Gilardino. Il Genoa si è affacciato dalle parti di Falcone solo in un paio di occasioni: due tiri di Retegui (uno fuori, uno parato da Falcone) e un colpo di testa di Bani su calcio d’angolo terminato fuori.

Nell’ultima parte della prima frazione di gioco l’allenatore rossoblù ha provato a cambiare fascia a Spence, spostandolo a destra, vedremo se resterà così anche nella ripresa.

45′ Il corner è disinnescato da un colpo di testa di Retegui, poi Gendrey prova il tiro, sbagliando mira

44′ Bani respinge il tentativo di cross di Kaba e il Lecce guadagna un altro calcio d’angolo

43′ Spence è stato spostato a destra in questa ultima parte di primo tempo.

37′ Doppia occasione Lecce, prima è Bani a immolarsi davanti ad Almqvist che stava tirando in porta a botta sicura, poi Kaba ci prova dalla distanza e mette a lato

35′ Ancora Lecce pericoloso! Da un calcio piazzato dal limite corto dell’area di rigore Oudin impegna Martinez, che devia di pugno

31′ Gol del Lecce. Bani appoggia per Retegui, che viene anticipato da Gendrey che appoggia per Krstovic che tira in porta e una deviazione determinante di Vasquez mette fuori causa Martinez

24′ Altro corner guadagnato dal Lecce: battuta sul primo palo dove c’è Vasquez pronto a respingere, il successivo tiro di Gendrey finisce alle stelle

21′ Occasione Genoa: Battuta sul primo palo di Gudmundsson, palla deviata da Vasquez e Bani da ottima posizione ci prova di testa: palla alta

20′ Corner guadagnato da Retegui, che se ne va sulla destra e trova la respinta di Gallo sul tentativo di cross

18′ Batte Krstovic e Martinez respinge tuffandosi alla propria destra!

16′ Rigore per il Lecce: Vasquez atterra in modo parecchio evidente Almqvist

15′ Calcio piazzato guadagnato dal Genoa con Malinovskyi che prova la botta dalla grande distanza. Palla non troppo distante dal palo alla sinistra di Falcone

13′ Altro corner guadagnato dal Lecce: Bani si rifugia sul fondo non intendendosi con Martinez, che era pronto al prendere il pallone. Sugli sviluppi altro corner con Malinovskyi che calcia il pallone senza trovare nessuna deviazione. L’azione successiva termina con un nulla di fatto con il Genoa che lascia sfilare il pallone messo in mezzo dal Lecce dopo una manovra fuori area

10′ Arriva anche il primo tiro in porta dei rossoblù: è di Retegui, che col destro gira a rete in area di rigore dopo un’azione prolungata dei compagni gestita da Strootman

8′ Prima azione pericolosa del Genoa: triangolo tra Gudmundsson e Thorsby, l’islandese mette in mezzo per Retegui, girata fuori non di molto

6′ Primo corner guadagnato dal Lecce per una deviazione su calcio piazzato

3′ Passaggio rischiosissimo di Martinez, che viene intercettato da Almqvist, è Spence a salvare tutto rubandogli il pallone

1′ Partiti con il Genoa che attacca verso la Gradinata Nord

Grandi applausi per il ricordo di Gigi Riva durante il minuto di silenzio, con uno striscione emblematico in Gradinata: In questo calcio alla deriva solo applausi a Gigi Riva.

Giornata quasi primaverile per il match delle 12.30 tra Genoa e Lecce. Gilardino deve sopperire alle assenze a centrocampo. Sarà Malinovskyi a fare il regista con tutta probabilità.

Nel pre-partita ricordato Vincenzo Claudio Spagnolo nella vicinanza dell’anniversario della morte.

Genoa: Martinez, De Winter, Bani, Vasquez, Vogliacco, Thorsby (46′ Sabelli), Malinovskyi, Strootman, Spence (46′ Ekuban), Retegui, Gudmundsson.

Allenatore: Gilardino

A disposizione: Leali, Sommariva, Bohinen, Cittadini, Matturro, Fini, Papadopoulos, Arboscello, Cisse.

Lecce: Falcone, Gendrey, Pogracic, Baschirotto, Gallo, Kaba, Ramadani, Oudin, Almqvist, Krstovic (64′ Piccoli), Sansone (64′ Banda).

Allenatore: D’Aversa

A disposizione: Brancolini, Samooja, Rafia, Venuti, Dorgu, Gonzalez, Berisha, Blin, Pierotti.

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Ammoniti: Krstovic (L)

Spettatori: 27777 abbonati, 4375 biglietti venduti di cui 1612 ospiti