Genova. Il coro a fine partita mostra che ormai Gilardino ha convinto proprio tutti. Lo ha fatto con una crescita evidente dal punto di vista della lettura della partita e soprattutto della gestione dei cambi. Quei cambi che erano stati la croce di questa prima parte di campionato.

Il Genoa è tornato a vincere al Ferraris (era dal 10 novembre col Verona che non accadeva) e lo fa ribaltando il risultato contro il Lecce, una squadra davvero ostica da affrontare e che nel primo tempo ha messo sotto i rossoblù e ha meritato il momentaneo vantaggio.

“Li ringrazio per il coro − dice in conferenza stampa Gilardino − non li ho sentiti, ma per l’affetto e per quello che danno alla squadra sappiano che il loro supporto è fondamentale per noi”.

Il mister commenta la partita: “Dopo una prima parte di gara non buona bisogna dare atto e merito al Lecce di come hanno lavorato negli interpreti. Sapevamo che poteva essere una partita difficile, eravamo lunghi, arrivavamo secondi sulle seconde palle, anche alcune decisioni erano troppo frettolose. C’è stata un’evoluzione mentale a livello di squadra nella ripresa e i ragazzi hanno fatto differenza per volontà e gamba. Chi è entrato ha mostrato un atteggiamento giusto nella gara e dato modo che la squadra si svegliasse, nel primo tempo eravamo in torpore, in calma piatta. Credo che abbiamo fatto prendere un Geffer a tutti voi nei primi 45 minuti”.

Per Gilardino, però, non conta molto l’aspetto tattico se l’atteggiamento non cambia: “Possiamo metterci a cinque, a quattro, ma se c’è spirito e voglia chi gioca contro di noi farà fatica. Ho detto bravi ai giocatori e ora pensiamo a una partita alla volta”.

Il fotoracconto di Genoa-Lecce

La rete di Ekuban, festeggiata in modo particolare da pubblico e compagni, rappresenta un ulteriore messaggio: “Caleb è entrato benissimo − dice Gilardino − oltre all’eurogol si è mosso bene con e senza palla e ha dato una mano a Mateo, quest’ultimo autore di una partita di grande sacrificio. Retegui si è fatto trovare al posto giusto nel momento giusto. Caleb ha margini di miglioramento incredibili e per un allenatore avere un giocatore che entra così è gratificante anche per il gruppo”.

Sia Spence sia Thorsby sono stati cambiati non perché stavano lavorando male, sottolinea il mister: “Era una voglia mia di cambiare a livello tattico e avevo bisogno di giocatori con altre caratteristiche. Spence ha grande gamba, è arrivato da 10 giorni e ha giocato a Salerno, ci vuole pazienza, calma. Thorsby è un giocatore importante per questa squadra, C’era la sensazione di mettere peso specifico davanti per la superiorità numerica sulle fasce. Abbiamo creato i presupposti per avere più fisicità e intraprendenza”.

Per Retegui si tratta del secondo gol di fila e oggi anche un assist: “Sta bene, è in crescita, anche se non è ancora al 100% − afferma Gilardino − ci arriverà. Ha margini di miglioramento e deve fare bene partita dopo partita e indipendentemente dal gol, si è sacrificato, ha corso e tenuto palla”.

Al 28 di gennaio sono 28 i punti in classifica e un Genoa decisamente in crescita: “Per noi è un percorso lungo. Arriva da lontano, anche mesi indietro. Abbiamo la possibilità di miglioramento dei singoli, la volontà di arricchirsi all’interno degli allenamenti e dentro le partite. Comunque dobbiamo restare sempre lucidi, equilibrati e cauti. Dobbiamo fare più punti possibile”.

Questa settimana finisce il calciomercato, la Società ha lasciato intendere che i movimenti voluti sono stati fatti: “Sono arrivati tre ragazzi giovani, ci vuole pazienza, ma c’è grande voglia di miglioramento e di fare un percorso di crescita. Ankeye non l’ho ancora visto, dobbiamo valutare tante cose e Cittadini potrebbe essere già pronto per Empoli”.