Genoa, Gilardino plaude i suoi dopo il pareggio di Bologna: “I ragazzi hanno dimostrato grande attaccamento alla maglia. Dragusin? Spero rimanga”

Un pareggio esterno preziosissimo che ha permesso al Genoa di concludere il proprio girone d’andata a quota 21 punti. È un bilancio estremamente positivo quello che vede il Grifone terminare la propria prima parte di stagione al dodicesimo posto in classifica, un risultato frutto di cinque vittorie, sei pareggi e otto sconfitte. Per i rossoblù resta tuttavia un rammarico: aver perso nei finali di gara la cifra monstre di undici punti, un dato su cui riflettere e lavorare visto che questo tipo di “infortunio” si è ripetuto nuovamente proprio nella trasferta di Bologna.

Nel post-gara, Gilardino ha abilmente glissato sulle domande inerenti alla statistica riportata in precedenza sottolineando come l’emergenza influenza abbia penalizzato oltremodo il Genoa: “Sono stati giorni difficili a causa del virus che ha colpito la squadra. I ragazzi che sono scesi in campo oggi dal 1’ hanno dimostrato grande attaccamento alla maglia, hanno fatto veramente molto bene. Noi dobbiamo pensare al campo, per le altre cose ci pensa la società”.

“Mi auguro che Dragusin rimanga – ha proseguito l’intervistato -. Sapevamo di giocare contro una squadra che ha messo in difficoltà tutti in questo campionato. Arriviamo da ottimi risultati, questa sera era difficile affrontare questo Bologna. Non eravamo al 100% della condizione tecnica e fisica, ma i ragazzi hanno dato tutto. Nel secondo tempo sono venuti fuori i nostri avversari, credo che alla fine l’1-1 sia un risultato giusto”.

Gilardino ha concluso il proprio intervento ripercorrendo il cammino vissuto dalla Serie B alla Serie A con il Grifone: “È stato un lungo percorso iniziato nella scorsa stagione. Ora si vedono dei netti miglioramenti, tenere questi ritmi è fondamentale per la crescita dei ragazzi e per il loro futuro”.