Genoa, Gilardino: “Mercato? Prendere un giocatore per ruolo, se troveremo qualcosa di giusto”

Genova. Una partita ben controllata, con solo due occasioni concesse ed entrambe su calcio da fermo. Un cambio di modulo che è stato un po’ una sorpresa quel 3-4-2-1 a inizio gara in Genoa-Torino, ma che Alberto Gilardino aveva maturato già da un po’. Complice la non perfetta condizione di Frendrup: “Morten aveva un problema alla caviglia, prima di Bologna aveva fatto un allenamento e questa settimana solo due giorni. Gli ho dato un po’ di riposo. La decisione presa è stata giusta, questa partita era sulle seconde palle, che sono state tante, quindi avere qualità è stato importante. Giocavamo contro una squadra forte sui duelli. È stata una partita che desideravo facessero così i ragazzi”.

L’idea pre-gara era proprio questa: vedere giocare più vicini Malinovskyi Messias, Retegui e Gudmundsson. “Volevo avvicinarli all’area di rigore e Junior ha lavorato bene, Ruslan ha fatto una partita strepitosa, ha la gamba giusta in questo periodo ed è un giocatore importante perché vince i duelli, strappa, ha un bel controllo orientato e Badelj può giocare altri dieci anni, ha un’intelligenza superiore, veramente. Diventa difficile poi per me fare delle scelte”.

Di sicuro c’è un po’ di rammarico: “Meritavamo qualcosina in più − afferma il mister in sala stampa − abbiamo fatto sei tiri nello specchio, con un po’ più di lucidità sarebbe andata in rete la palla, ma è fondamentale arrivare negli ultimi 25 metri e poi arriverà anche il gol. Ci è mancato un pizzico di ferocia”.

Con la partenza di Dragusin soprattutto i tifosi chiedono rinforzi: “Dragusin rappresenta ormai il passato − Gilardino guarda avanti − ma la squadra sta avendo una crescita esponenziale. I ragazzi oggi hanno giocato bene tutti, c’era desiderio di fare una partita del genere soprattutto da parte della linea difensiva. Questi ragazzi ci sorprendono sempre a ogni partita. Per quanto riguarda il mercato siamo alla finestra, c’è comunicazione col direttore, con la società, sanno quello che desidero, ma non dobbiamo stravolgere la squadra che ha linee precise nello spogliatoio. Dove c’è possibilità dobbiamo migliorare”.

Tra i papabili c’è anche Pellegri, applauditissimo dalla Nord a fine gara. “So la storia di Pellegri, quello che è stato e quello che è per lui il Genoa, valuteremo nei prossimi giorni. Di sicuro c’è volontà di prendere un giocatore per ruolo se troveremo qualcosa di giusto”.

Chi sta facendo qualche passo avanti è Retegui, non certo ai livelli di come si era visto a inizio campionato: “Sapeva anche lui che la partita sarebbe stata sporca oggi con un avversario come Buongiorno che non è semplice da affrontare. Mateo si è difeso bene, lavorato anche in appoggio, siamo vicini dal vedere il Retegui dell’inizio”.