Genoa, Gilardino “allena” tutti: pungola il club e vola in classifica

Gilardino è sempre stato pacato nelle interviste e non ha praticamente mai cercato alibi sottolineando le numerose assenze e di avere alcuni ruoli come il centravanti con la coperta cortissima. Fanno quindi particolarmente rumore le dichiarazioni pre e post vittoria contro la Salernitana.

Parole nette e precise che testimoniano la crescita anche a livello di personalità di un allenatore, partito come rimpiazzo d’emergenza, che ha acquisito sicurezza e autorevolezza – anche per la leadership nello spogliatoio – per dare indicazioni pubbliche alla proprietà.

L’allenatore ha tirato le orecchie al club in apertura di conferenza stampa (cattive condizioni del campo di Pegli e mercato), dando l’impressione di aver “ragionato” bene su cosa dire. Pareva chiaro che non fossero dichiarazoni improvvisate ma meditate da tempo. Si poteva pensare a un tentativo di mettere le mani avanti per giustificare un eventuale passo falso, ma come si diceva prima non è nello stile dell’allenatore.

E infatti neanche la vittoria ha fatto smuovere l’allenatore dalla garbata ma comunque pungente critica alla società, visto che ha ribadito il concetto nell’immediato post gara ai microfoni di Dazn. “Mi piace sollecitare la società – ha dichiarato -, mi sono confrontato con il direttore questa settimana. Io voglio il meglio per la squadra e per il Genoa, in questo momento diventa indispensabile”.

“Per un allenatore – ha poi aggiunto – è bello ed incoraggiante trovare delle soluzioni, ma dall’altra parte la società dovrà darci una mano”. Numeri alla mano, il Genoa ha una classifica per cui tutti avrebbero firmato a inizio anno. Undicesimo in classifica, è preceduto solo da squadre superiori a livello di organico. Sei vittorie, sette pareggi e otto sconfitte ma soprattutto una formazione in crescita visti i sei risultati utili consecutivi. Gilardino ha argomenti per alzare la voce e sono tutti sintetizzati nella classifica.