Genoa, boom del sito e-commerce: oltre 1 milione di visite in tre mesi

Genova. Quasi 1 milione e 50 mila visite, 824mila visitatori e decine di migliaia di acquisti. Il tutto nel giro di tre mesi, dal ottobre a dicembre. Il Genoa celebra il sito di e-commerce ufficiale, rinnovato grazie al supporto dell’agenzia genovese TWOW.

In vendita i prodotti del merchandising e delle linee commerciali, passando per le collezioni Kappa in uso alla squadra, le maglie come quella celebrativa dei 130 anni, i kit gara, training, lifestyle, underground, il ticketing. E le Genoa Experience con i tour allo stadio prima delle partite al “Luigi Ferraris”.

Nel sito sono anche disponibili le ultime maglie utilizzate dai calciatori in occasione dell’ultima vittoria a Salerno. La maglia del vice-campione mondiale Badelj, quella vestita dal goleador Retegui o quella indossata, tra le altre, da Gudmundsson per il gol che ha sancito il successo allo stadio Arechi. Da oggi sono acquistabili collegandosi all’e-commerce fino a esaurimento.