Genoa. Blazquez: “Se vendiamo un giocatore è per migliorare la squadra”. In uscita Jagiello, si avvicina Bohinen

Genova. Oggi alla presentazione ufficiale del docufilm “Genoa, comunque e ovunque”, in sala dal 29 gennaio al 4 febbraio, ha partecipato anche l’amministratore delegato rossoblù Andrés Blazquez.

A margine dell’evento, ha rilasciato alcune dichiarazioni inerenti al calciomercato, una delle tematiche calcistiche più rilevanti in queste prime settimane di gennaio (e non solo).

“Ho sempre detto che se vendiamo un giocatore è per migliorare la squadra – ha ribatito Blazquez -. Il nostro percorso non è un percorso di un anno, di un mercato, di una trasferta, ma un percorso di anni. Stiamo incominciando. Costruiremo su quello che stiamo facendo ora. Cose arriveranno ora, nel futuro, negli anni”.

Intanto proprio sul fronte mercato sorgono delle novità. La prima riguarda la cessione in prestito secco di Filip Jagiello allo Spezia. Il calciatore rimarrà in bianconero fino a giugno.

Invece in entrata, come riporta Gianluca Di Marzio, pare essere arrivati alla chiusura dell’affare Emil Bohinen dalla Salernitana. Il centrocampista dovrebbe già essere a Genova nella giornata di domani: prestito con obbligo di riscatto a 2 milioni di euro in caso di salvezza.