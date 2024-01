Genoa, al via il calciomercato con limitazioni: Zanoli in arrivo. Le ultime su Dragusin

Genova. Parte il calciomercato e anche il Genoa probabilmente si muoverà in entrata e in uscita per qualche ritocco, tenuto conto però che per la ristrutturazione del debito sia la sessione di gennaio sia la prossima estiva, dovrà sottostare alla limitazione di fare operazioni mantenendo sempre un saldo positivo. La cifra comprende non solo il costo del cartellino ma anche quanto eventualmente andrà a risparmiare la società sull’ingaggio del tesserato che viene ceduto.

La telenovela Zanoli, che ha tenuto banco per tutta la scorsa estate, sembra essere arrivata al capolinea con l’accordo tra i rossoblù e il Napoli.

L’esterno ventitreenne non ha trovato spazio sotto il Vesuvio, per lui solo 48 minuti in campionato, a ottobre, 3 minuti in Champions e 90 minuti in Coppa Italia. L’ostinazione con cui era stato tenuto agli ordini di Garcia (e poi di Mazzarri) era evidentemente collegata a risvolti economici o, forse, a piani inizialmente diversi per la squadra.

Il terzino destro potrebbe arrivare alla corte di Gilardino con la partenza di Silvan Hefti. Lo svizzero (che sarebbe in scadenza il 30 giugno 2026), che dalla retrocessione in B del Genoa ha dovuto battagliare prima con guai fisici, poi con un’involuzione piuttosto inspiegabile rispetto al giocatore visto appunto a inizio 2022 e fallendo quasi tutte le opportunità che gli ha dato Gilardino. Per lui quasi certo il trasferimento al Montpellier.

Tra i giocatori che radio mercato mette come possibili partenti ci sono Puscas (che avrebbe dovuto partire già in estate con l’arrivo, poi sfumato, di Pellegri dal Torino) e Jagiello (poco spazio per lui sinora) ma bisognerà vedere ancora la destinazione con il rumeno che potrebbe accasarsi al Bari, ma anche allo Spezia.

In entrata, sul fronte offensivo, potrebbe arrivare un altro argentino: Santiago Tomás Castro, diciannovenne attaccante del Vélez Sarsfield ed eroe nella partita che ha sancito la salvezza della squadra. Una punta non troppo alta (179 cm), di piede destro,che può giocare sia centralmente sia a sinistra.

Di sicuro, fino al 31 gennaio alle 20, data in cui si concluderà questa sessione di calciomercato, i tifosi rossoblù saranno in apprensione per i loro gioielli. Soprattutto Dragusin è al centro di diverse offerte. Gilardino ha dichiarato apertamente in conferenza stampa al termine di Genoa-Inter che spera non venga ceduto, pur comprendendo le ragioni della Società in caso decidesse di venderlo.

Sulla stampa londinese si parla di circa 25 milioni di sterline chiesti dal Genoa al Tottenham, che ha formalmente chiesto il difensore, con i colloqui che sarebbero avanzati venerdì e costanti. La fonte, però, è italiana: Fabrizio Romano, il cui tweet è stato praticamente ripreso da tutti i media d’oltremanica.

C’è però chi sostiene che al momento per gli Spurs ritengano giusta la cifra di 20 milioni. Lo conferma anche Dan Kilpatrick, il principale giornalista sul calcio londinese della testata The Standard, visto che pare che la trattativa col Nizza su Jean-Clair Todibo si è arenata. La partita a scacchi è appena cominciata e il Tottenham non ha comunque solo questa come trattativa in ballo.