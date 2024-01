Genoa al lavoro dopo la vittoria, è ancora emergenza: da valutare il rientro di Sabelli

Genova. Una vittoria del gruppo, per tanti una vittoria di Gilardino dopo il grido di aiuto lanciato dopo la conferenza prima di partire per Salerno. Di sicuro il Genoa è tornato rinfrancato, ancora più cementato, con Retegui tornato al gol (per un attaccante è fondamentale) e la conferma che Spence è stato un ottimo acquisto pur inserito in un contesto difficile (e a piede invertito).

Oggi giornata al Signorini con preparazione su binari differenti dopo i controlli sanitari e la riunione convocata dallo staff. Domenica al Ferraris arriva il Lecce e per l’occasione torna De Winter. I rossoblù però perdono due elementi importantissimi: Badelj e Frendrup, che saranno fermati dal giudice sportivo. Entrambi hanno dato moltissimo in termini di chilometraggio (rispettivamente 11,562 e 11,852 km). Non è ancora certa, sarà valutata in questi giorni, la possibilità del rientro di Sabelli. Resta comunque l’emergenza visto che per Salerno non sono partiti Messias, Haps, Martin e il neoacquisto Bohinen.

Il sito ufficiale del Genoa completa le statistiche citando Malinovskyi (11,422 km percorsi), mentre del neo acquisto Spence il dato migliore tra tutti per la velocità in sprint (33,09 km/h).

Il successo di Salerno ha dato ulteriore input alla prevendita per Genoa-Lecce: i biglietti sono acquistabili sul sito ufficiale, le ricevitorie Vivaticket sul territorio nazionale, oltre che al Ticket Office al Porto Antico di Genova (chiuso lunedì) e allo Store di Chiavari in via Vittorio Veneto 48r. In questi due punti vendita è in vigore la promozione Under 14 omaggio, per Gradinata Laterale e Zena, previa presentazione di un biglietto, o abbonamento, intestato a un adulto per il medesimo settore. Non c’è necessità di Dna Genoa per l’acquisto.

Mercoledì 24 l’anteprima del docu-film Genoa. Comunque e ovunque, e la quarta sala è vicina al sold-out.