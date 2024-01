Genoa al giro di boa: Gilardino promosso, Grifone bestia nera delle grandi

Fino al goal di De Silvestri i titoli pronti ad essere sfornati sarebbero stati esaltanti. Il goal dell’ 1 a 1 finale giunto quasi sul gong ha chiaramente fatto ripensare ai tanti punti persi nei finali di gara. Quasi una decina. Vedendo però il bicchiere mezzo pieno ciò significa il Genoa in quasi tutte le partite ha dimostrato di poter strappare almeno un punto.

Gilardino è stato criticato per alcuni cambi discutibili e per un gioco a tratti troppo difensivo. In generale, però, l’operato dell’allenatore è più che positivo. Anche tenuto conto di un mercato che non lo ha particolarmente aiutato.

Il Genoa ha ottenuto la bellezza di 10 punti su 21 contro formazioni che lo precedono in classifica: vittorie contro Lazio e Roma, pareggi contro Inter, Juventus, Napoli e Bologna. Gli unici passi falsi contro “big” sono stati all’esordio contro la Fiorentina e contro l’Atalanta.

Gilardino può essere tranquillamente valutato con un 7 che potrebbe anche essere 8 se si tiene conto che ha dovuto vedersela con un mercato da 5 valutato a posteriori, anche se sulla carta valeva di più ad agosto. Complici i problemi fisici, Retegui sta faticando a trovare la forma migliore. Messias è sempre acciaccato. Martin non ha esaltato. In pratica la squadra è quella della Serie B. Il tempo ha invece rivalutato i colpi esterofili “alla Spors” visto che costituiscono 3/4 dell’ossatura portante formata da Martinez, Dragusin, Frendrup e Gudmundsson.

Merita un bel 9 il girone d’andata del fantasista islandese. Leader tecnico, col suo talento ha consentito a Gilardino di creare un Genoa coriaceo e da battaglia visto che comunque qualcosa si inventa sempre. Sui 20 goal segnati dal Genoa, otto sono suoi e due sono nati da suoi assist.

Il Genoa ha ancora ampi margini di miglioramento. Si attende il miglior Retegui in primo luogo e si possono fare ancora passi avanti a livello di gioco nelle partite contro squadre di pari livello. Ottimo invece lo spirito dimostrato nei big match. Infine, tasto dolente, la squadra deve migliorare nella gestione dei finali di gara.