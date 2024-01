Genoa, a Empoli con una spinta in più. Al “Castellani” tre Club della Toscana

Genova. Sono loro che dopo un gol segnato esultano fino a far tremare le fondamenta dello stadio, sono loro che appena sbagli ti urlano ma subito pronti a darti quella scossa che ti permettere di non mollare, sono loro le persone di cui non si può prescindere. Puoi fare a meno di un giocatore, anche se con difficoltà, per diverse gare ma non puoi segnare e non correre sotto la curva ad esultare con loro e per loro.

Sveglie presto, chilometri, pullman, sciarpe, striscioni: ogni domenica è sempre la stessa storia, rituale? Senza ombra di dubbio. Stancante? Certo! Monotona? Per loro è linfa. Signori e signori, con il numero 12: i tifosi!

Ebbene sì perché sono loro il dodicesimo uomo in campo. Sono loro che i giocatori volgono il primo sguardo appena messo il piede sul rettangolo verde. Avete presente Starsky e Hutch? Ecco uno la spalla dell’altro, uno la guardia dell’altro.

Ogni squadra, dai dilettanti ai professionisti, ama giocare tra le mura amiche proprio per avere quella spinta e quel calore in più, per sentirsi sicuri e protetti: con loro nulla ti può accadere. E cosa si farebbe senza? E come farebbe il Genoa che, a detta di molti tifosi anche di squadre avversarie, ha il tifo più bello d’Italia. Probabilmente i giocatori non vorrebbero manco pensarci. Ed ecco così i tifosi da trasferta, i club sparsi in tutta Italia, pronti a far sentire a casa i propri beniamini.

Il Grifone, sabato 3 febbraio, giocherà ad Empoli e potrà contare su sui sostenitori genovesi, o più in generale liguri, ma in modo particolare su quelli della Toscana: il Genoa Club di Firenze, di Follonica e dell’Isola del Giglio che hanno nella gara del “Castellani” la trasferta a loro più vicina.

Il Genoa Club di Firenze è l’ “erede” del vecchio Genoa Club Maurizio Nunziati, fondato nel 1988 da un gruppo di genovesu emigrati in questa terra. Ancora oggi alcuni dei fondatori del vecchio Toscano sono soci del Club che nel 2002, dopo qualche tempo d’inattività, si ricostituì come club Firenze con l’intento di riunire i genoani che vivono a Firenze e nelle zone Limitrofe.

Il Genoa Club Follonica invece è nato grazie all’amore, possiamo dire da una vita e della vita, di Giuseppe Venturi: “Era il 1995, avevo 9 anni e feci la prima comunione: cravatta con l’elastico, completino di vignola grigio con pantaloni corti, fatto da mia madre. Vennero tutti quel giorno, anche mio zio greco, marito di Zia Teresa, che per regalo mi portò a vedere il Genoa che perse 8 a 0 con il Milan. E’ possibile che la mia inclinazione verso i più deboli si sia materializzata proprio con quella partita. avrei fatto qualsiasi cosa pur di aiutare un povero Franzosi. Quel portiere era disperato. Green, Liedholm, Nordhal e Schiaffino furono per lui un vero incubo. non era giusto infierire in quel modo! E poi era la mia festa. Ma nessuno mi ascoltò ed io diventai ateo e….tremendamente Genoano”.

“Ad aprile riscossi la mia prima pensione, a Giugno il mio Genoa precipitò in C1 per illecito sportivo. Era il campionato 2004/2005. Mi sentii subito investito dal compito di restituire legittimità e dignità alla Squadra del mio cuore e per una strana coincidenza fu il Genoa a venire da me, in ritiro a Pian di Mucini (Massa Marittima), grazie all’allora allenatore Roberto Donadoni. Io presi i contatti con lui, con il direttore sportivo Donatelli, con Mario Bertolazzi ed alcuni giocatori rossoblu tra cui Caccia e Cavallo che mi onorarono della loro presenza ed inaugurai così il Genoa Club Follonica, con sede nel quartiere Latino”

Ma in Toscana è ben insediata la tifoseria dei Grifoni grazie anche al Genoa Club Isola del Giglio nato nel 2012 durante i lavori di rimozione della Costa Concordia. Il Genoa Club, il primo a nascere sull’Isola, viene alla luce grazie all’amore per il Grifone di Marco Bertoli e grazie all’aiuto dell’ instancabile Dario Bianchi, colui che tutte le domeniche al “Campo” sventola lo striscione del Club che porta il nome di una piccola terra dell’ arcipelago toscano, così vicina ma così staccata dal continente a dimostrazione delle “conquiste” Genoane.

“Al Ferraris andiamo a vedere l’85% delle partite, in trasferta per vari motivi riusciamo a coprirne il 20% – afferma il socio fondatore Marco – Empoli è la trasferta più vicina e per noi la più comoda, parteciperemo con gioia. Il Grifone ci unisce per amore, in ogni stadio devono sentire il nostro grido quello di vincere sempre e comunque. Per noi seguire il Genoa è momento di condivisione, di aggregazione e di amicizia. Sabato ci aspettiamo una grande vittoria. Devono vincere per noi. Il mercato? – conclude – ci aspettiamo un altro colpo”