Fumo dal ponte monumentale, intervento dei vigili del fuoco in via XX Settembre

Genova. Intervento dei vigili del fuoco nella notte in via XX Settembre, all’altezza delle impalcature del ponte monumentale, per un principio di incendio.

La segnalazione al 112 è arrivata dopo mezzanotte. Sul posto è intervenuta una squadra che ha subito notato il fumo e capito che proveniva da un mucchio di rifiuti abbandonati ai piedi delle impalcature cui qualcuno aveva dato fuoco.

I vigili del fuoco hanno spento rapidamente l’incendio e messo in sicurezza l’area. I danni sono quindi stati contenuti.