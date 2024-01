Frane e smottamenti, restano chiuse la Sp4 a Ceranesi e via dell’Acquasanta

Genova. Sono diverse le frane registrate sul territorio della Regione a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito la Liguria nelle scorse ore.

Tra le principali segnalazioni, l’interruzione della viabilità in via dell’Acquasanta, tra Genova e Mele, che dopo il sopralluogo dei tecnici sull’area interessata dallo smottamento rimane chiusa.

Rimane chiusa per la caduta di un masso sulla carreggiata anche la prima parte della SP4, nel comune di Ceranesi; è presente un percorso alternativo.

La frana in via Martiri della Libertà a Sanremo

A Sanremo, è previsto per domani il sopralluogo dei tecnici del Comune sul muraglione crollato questa mattina in via Martiri della Libertà, che ha obbligato ad evacuare in via precauzionale una famiglia di cinque persone. Il crollo non ha causato feriti e la famiglia ha trovato una sistemazione in autonomia.

Tra le altre segnalazioni, la strada comunale della frazione Castello di Madrignano, nel comune di Calice al Cornoviglio, rimane transitabile a piedi; la SP333 nel comune di Uscio, all’altezza del civico 23 in via XXIV Maggio, è stata interessata nella giornata di ieri da una frana; i vigili del fuoco di Chiavari sono impegnati nella rimozione di un albero che ostruisce la Sp62 nel comune di Torriglia, in località Casaleggio Obbi.

Nello Spezzino

Per quanto riguarda lo Spezzino, Regione Liguria e Protezione civile regionale sono in costante contatto con il comune di Pignone e la Provincia della Spezia per monitorare la frana sulla Sp 38, che da ieri notte ha interrotto il traffico veicolare su un’arteria cruciale per collegare il paese al resto del territorio.

“In queste ore ci siamo confrontati a lungo con il sindaco Barcellone e i tecnici e dirigenti della Provincia: domani si svolgerà un sopralluogo sull’area della frana, in modo da mettere a punto un piano di lavoro per riaprire il prima possibile la strada, almeno a senso unico alternato – spiega l’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone – Nel frattempo, ci impegneremo a garantire i servizi essenziali per i cittadini di Pignone, in particolare per bambini e anziani: il paese non è isolato, ma certo le strade alternative per raggiungere Spezia e le Cinque Terre non sono molto agevoli. Nella zona interessata dallo smottamento di ieri notte – continua l’assessore – era già presente una frana, staccatasi nelle scorse settimane e con passaggio regolato da semaforo: in questi giorni studieremo il da farsi non solo per la ripresa della viabilità, ma anche per garantire la stabilità del versante sul lungo periodo, individuando quali e quante risorse stanziare per un intervento complessivo”.