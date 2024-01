Frana Acquasanta, la riapertura slittata a giovedì. E il sindaco di Mele chiede interventi strutturali

Genova. È slittata a giovedì la riapertura di via Acquasanta, la strada che collega Voltri a Mele, interrotta dal 7 gennaio per una frana che ha trascinato su tutta la carreggiata massi e pietre.

Il Comune puntava a riaprirla mercoledì nel tardo pomeriggio, ma la presenza di materiale ancora pericolosamente in bilico ha spinto a rimandare a giovedì mattina. A confermarlo anche il sindaco di Mele, Mirco Ferrando, che mercoledì sera ha chiarito che “dopo un nostro sopralluogo, pur essendo possibile il passaggio, abbiamo riscontrato che non sussistono ancora le condizioni per un transito in sicurezza, e sono ancora presenti i cartelli di strada interrotta”.

Resta dunque confermato il passaggio dei mezzi di soccorso, solo in caso di emergenza, in attesa che arrivi il via libera dal Comune di Genova per riaprire integralmente via Acquasanta. La chiusura infatti isola l’abitato di Mele, e i residenti sono costretti a usare la strada delle Giutte, molto più lunga e fatta di tornanti.

Una volta rimosso interamente il 370010, e sistemate le reti di protezione del versante, la strada tornerà percorribile. Da parte del Comune di Mele, però, torna a farsi sentire la richiesta del primo cittadino Ferrando di intervenire in modo strutturale per mettere in sicurezza una strada molto vecchia. La competenza è del Comune di Genova, visto che la strada fa parte del territorio del capoluogo ligure.