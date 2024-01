Frana Acquasanta, si punta a riaprire mercoledì. Il punto sulla viabilità e gli altri smottamenti

Genova. Dovrebbe tornare percorribile mercoledì 10 gennaio via Acquasanta, la strada che collega i Comuni di Genova e Mele, chiusa dal pomeriggio dell’Epifania a causa di una frana dovuta alla pioggia intensa dei giorni scorsi.

Lo ha detto l’assessore alla Protezione Civile, Sergio Gambino, relazionando in consiglio comunale sulla situazione frane e smottamenti sul territorio genovese. In risposta a un’interrogazione presentata da Alessio Bevilacqua (Lega) e da Rita Bruzzone (Pd), Gambino ha confermato che “sul territorio comunale abbiamo avuto tre frane: in via Acquasanta, in via Monte Timone e in via Carpenara. Le ultime due non hanno determinato l’interruzione della viabilità. Per quanto riguarda via Carpenara, che è un terreno privato, è in atto un’interlocuzione col proprietario. Più complessa il discorso di via Acquasanta, che è stata interessata da una frana rocciosa sull’intera carreggiata”.

Gambino ha spiegato che il geologo è potuto intervenire soltanto la mattina del 7 gennaio, perché la frana si è verificata nel tardo pomeriggio del 6: “Attualmente si sta intervenendo in somma urgenza per rimuovere le parti di roccia pericolanti – ha chiarito – L’intervento verrà completato mercoledì, al più tardi, e verrà quindi ripristinata la viabilità. Nel contempo è garantito il passaggio delle ambulanze anche nelle ore notturne”.

Martedì mattina è stato parzialmente rimosso il materiale finito in strada per garantire il transito solo per la gestione di situazioni di emergenza sanitaria, nonostante permanga una situazione di rischio per le parti pericolanti. Nel frattempo per raggiungere Voltri dall’Acquasanta è necessario passare per la strada delle Giutte, una via fatta di tornanti che richiede circa tre quarti d’ora. I residenti di Mele sono di fatto bloccati, e alcune aziende della zona, terme comprese, sono state costrette a tenere chiuso.

La situazione frane in Valpolcevera

Ugualmente complessa la situazione in via Campomorone e in via Pieve di Cadore, in Valpolcevera, per cui invece non sono ancora previsti tempi di ripristino: lo ha detto l’assessore Matteo Campora rispondendo al consigliere Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione), che ha chiesto quali siano le azioni dell’amministrazione e di Città Metropolitana per risolvere il problema.

“Rispetto alla frana nel comune di Ceranesi, a pochi metri di distanza dal Comune di Genova, insieme a Città Metropolitana abbiamo disposto il divieto della circolazione veicolare e pedonale a causa del distacco di un masso – ha spiegato Campora – Il collegamento è comunque garantito attraverso il bypass tra via Cadore e via Campomorone, siamo comunque in stretto contatto con gli uffici di Città Metropolitana per ripristinare al più presto la viabilità e, nel contempo, per garantire il collegamento sul bypass provvisorio”.