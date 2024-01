Forte Ratti, il sogno nel cassetto del Comune: “Una nuova strada per raggiungerlo”

Genova. E’ uno dei più spettacolari di Genova, se non di tutto il Paese, e ha accompagnato alcuni dei momenti più intensi e simbolici della storia della nostra città. Stiamo parlando di Forte Ratti, la caserma militare edificata tra il 1831 e il 1842 dal Governo Sabaudo per difendere, per l’appunto, il rilievo “Monte Ratti”, posto alle spalle dei quartieri genovesi di Quezzi e Bavari.

Oggi però il suo destino è in balia degli elementi, con strutture pericolanti e crolli, nonostante sia una delle mete più frequentate per gli amanti del trekking e dei turisti. La proprietà è del demanio, ma il Comune di Genova ci ha messo gli occhi sopra. A dirlo l’assessore Francesco Maresca, che ha provato a lanciare il cuore oltre l’ostacolo: “C’è un’interlocuzione con il Demanio per questo forte che è sicuramente una delle strutture più spettacolari della città – ha sottolineato – ma chiaramente è e sarà un percorso molto lungo e dall’esito incerto. Le condizioni di questo edificio, poi, non sono facili. In compenso stiamo pensando ad un approccio come quello che stiamo mettendo in pratica con i forti del Parco delle Mura“.

Il riferimento è alla strada e al sistema logistico in fase di costruzione in questi mesi, con l’allargamento dei sentieri e il loro cablaggio per consentire punti di ricarica, ristoro e accessibilità assortite. Una trasformazione che sta suscitando anche dibattito e polemiche da parte di molti appassionati che vedono arretrare il confine tra il comodo e il bello.

Ma il Comune tira dritto e rilancia: “Per Forte Ratti stiamo ipotizzando un intervento simile – spiega Maresca – con un ripristino della strada militare che passa da Quezzi e l’apertura di un nuovo accesso dalla Cava dei Camaldoli”. Un intervento ancora “nel cassetto dei sogni” e per il quale non ci sono al momento tempistiche certe, ma che potrebbe cambiare per sempre il volto di questi luoghi.

La storia di Forte Ratti

La sua origine è tutta particolare: nel giugno del 1747 Genova fu assediata dagli austriaci, che conquistarono e occuparono il Monte Ratti nonostante la rapida costruzione di ridotte e accampamenti a difesa del rilievo. Riconquistata la posizione dai genovesi il mese successivo, per sollecitazioni del Duca di Bissj e poi del Duca di Richelieu, che in precedenza aveva predisposto la costruzione dell’attuale struttura dell’omonimo fortilizio più a mare, fu approvata la delibera per la costruzione di opere campali sul monte Ratti, affidata all’impresario De Ferrari. Monte Ratti fu poi al centro di un altro assedio nel 1800, sempre da parte dell’esercito austriaco, che conquistò facilmente la ridotta, poi riconquistata il 30 aprile dello stesso anno dai francesi (che allora estendevano il loro dominio anche sulla città di Genova), che costrinsero alla resa un battaglione di 450 austriaci.

Tra il 1831 e il 1842 vennero gettate le basi per la costruzione di una snella caserma che si estendesse per quasi tutti i 250 m di lunghezza dello spiano sovrastante l’abitato di Quezzi. Fu realizzato quindi il Forte Monteratti, più comunemente chiamato Forte Ratti, che nella sua costruzione inglobò la preesistente torre, divenuta parte integrante della struttura difensiva

Per contrappasso, durante il primo conflitto mondiale Forte Ratti fu utilizzato come prigione per i prigionieri austriaci. Mentre durante la Seconda Guerra Mondiale furono apportante pesanti modifiche per installare sistemi di contraerea, di fatto poi praticamente inefficaci rispetto ai bombardieri alleati e alle azioni di bombardamento via mare.