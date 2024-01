Ex militante di Casapound andato a combattere per l’Ucraina, la Procura: “Non è un mercenario, è un soldato di un esercito regolare”

Genova. Era partito dall’Italia il 28 aprile 2022 a soli diciannove anni per andare a “combattere contro Putin che vuole denazificare l’Ucraina”, come aveva annunciato lui stesso in un’intervista rilasciata a Panorama. L’intervista era stata fatta in forma anonima ma gli investigatori della Digos non ci avevano messo molto a individuarlo e identificarlo. Kevin Chiappalone, giovane militante di Casapound, però non aveva all’epoca commesso alcun reato e così nessuno ha potuto impedirgli di partire: ci aveva provato la Digos a convincerlo a non partire e pure i suoi amici del movimento di estrema destra lo avevano sconsigliato.

Dopo la sua partenza però era stato immediatamente denunciato, perché l’ipotesi era che Chiappalone fosse un mercenario. Arruolarsi in un conflitto armato nel territorio di uno Stato estero per “un corrispettivo economico o altre utilità o avendone accettata la promessa” è infatti vietato dall’ articolo 3 della legge 210/1995, che ratifica una convenzione dell’Onu in tema appunto di utilizzo dei soldati mercenari.

E’ vietato a patto che non si combatta direttamente per le forze armate regolari di una delle due parti in conflitto ed è necessaria anche un’autorizzazione del Governo dello Stato di cui si è cittadini.

Lo stesso Chiappalone aveva ammesso che avrebbe guadagnato 600 euro al mese se inserito nel settore logistica e molto di più se avesse effettivamente combattuto sul campo. Le indagini erano proseguite proprio per capire dove effettivamente fosse stato inquadrato il 19enne.

Nelle scorse settimane il sostituto procuratore Marco Zocco però infine ha chiesto l’archiviazione per il primo foreign fighter italiano indagato per essere andato a combattere per l’Ucraina perché Chiappalone, attraverso il suo avvocato, ha dimostrato di essere stato inserito in un esercito regolare, quello della Brigata Internazionale.

A febbraio infatti, è stato fatto avere al pm Marco Zocco una certificato che attesta “l’inquadramento temporaneo” di Chiappalone come “soldato di fanteria all’interno delle Forze Armate dell’Ucraina, rilasciata dal Ministero della difesa Ucraina”.

Per la Procura di Genova non c’è quindi alcun reato. Dalle indagini è emerso fra l’altro che Chiappalone, aveva inizialmente tentato di arruolarsi nel battaglione Azov o, in alternativa, nella formazione politica di estrema destra Pravy Sector, ma aveva presto dovuto rinunciare all’idea poiché non in possesso dei requisiti richiesti agli aspiranti combattenti. Così aveva ripiegato per la ‘Legione Internazionale’, dove dopo un periodo di addestramento, era stato inviato sul campo, come lui stesso aveva raccontato in una lettera chiarendo di aver nel contempo chiuso i rapporti con Casapound.