Faida tra famiglie rom, folle inseguimento tra auto nella notte di Sampierdarena, soccorsa una donna incinta

Genova. Notte folle quella appena trascorsa a Sampierdarena. Alcune auto intorno alle 3 del mattino hanno preso a inseguirsi e speronarsi nella zona tra San Bartolomeo del Fossato, via Rigola, via Cantore e via Barbareschi. Tutto è scaturito da una vecchia faida, tra due famiglie rom, una romana e una genovese. Storie di matrimoni non graditi, auto bruciate. E alcune minacce arrivate sabato, via social, che si sono concretizzate.

Il risultato: decine di residenti svegliati da frenate, motori e schianti. Due persone portate all’ospedale, tra cui una donna incinta. Diverse auto parcheggiate danneggiate da quelle impegnate nell’inseguimento. Sul posto oltre ai soccorsi medici, la polizia di Stato e la polizia locale. Le volanti hanno fermato prima di tutto un suv, una Bmw X5, poi anche un carro attrezzi e un Maggiolone New Beetle. Due delle tre vetture sono state abbandonate. Il Maggiolone, d’altronde è finito contro un cancello. Le altre macchine poco distanti.

L’episodio di questa notte è il culmine di una lite mai sedata tra due diverse famiglie rom e di cui si era già occupato in passato il commissariato di polizia di Cornigliano. A maggio si era verificato il rogo di un’automobile, probabilmente a opera del nucleo romano. Ma nonostante le indagini avessero evidenziato chi potessero essere gli autori di quell’intimidazione non si era arrivati a denunce o arresti.

Nei giorni scorsi, precisamente sabato, via social c’erano state delle minacce tra le varie parti in causa. Una delle due famiglie è nota a radicata a Genova, dove gestisce un concessionario di auto in via Pacinotti. Ieri, da Roma, sono arrivati alcuni componenti della famiglia rivale. La violenza si è scatenata, appunto, nella forma del folle inseguimento.

La polizia, comunque, ha fermato sei persone, che sono state portate in questura. Una donna in stato di gravidanza, che si trovava a bordo di una delle macchine, è stata ricoverata per accertamenti al pronto soccorso del Villa Scassi di Sampierdarena. Un uomo con alcune ferite, dovute a un’aggressione, è stato portato sempre al villa Scassi.

Effettuati i rilievi anche sui danni dei veicoli in sosta, quattro in tutto, ed è stato poi richiesto l’intervento di Sicurezza e Ambiente per la bonifica delle vie teatro del fatto. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte delle forze dell’ordine.