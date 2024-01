“Fleximan” sbarca in Liguria: terzo autovelox messo fuori uso in poche ore

Genova. Dopo i casi di cronaca arrivati alla ribalta nazionale, “Flexi man”, è sbarcato anche in Liguria: nella giornata di ieri, infatti, a La Spezia è stato accertato il terzo caso di autovelox messi fuori uso nel giro di poche ore, come successo in altre parti del paese.

L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, el territorio di Vezzano Ligure e Bolano. I vandali hanno agito armati di mazza da baseball, distruggendo la colonnina dell’autovelox e danneggiando anche la segnaletica stradale.

I sindaci di Bolano e Vezzano Ligure, Alberto Battilani e Massimo Bertoni, hanno denunciato il fatto a carabinieri e polizia municipale. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili. “Un reato oltre che un’azione ingiustificata – ha commentato Battilani. “Non cambia nulla rispetto ai limiti di velocità già previsti su quelle strade e che vanno rispettati. Ci sono stati molti investimenti e tanti cittadini ci chiedono di mettere i autovelox anche su altre strade”.

Il danneggiamento degli autovelox è un fenomeno che si sta verificando sempre più spesso in Italia. Nel 2023, in Liguria, sono stati danneggiati 12 autovelox, con un aumento del 25% rispetto all’anno precedente. Le motivazioni dei vandali sono molteplici. In alcuni casi, si tratta di protesta contro la presenza degli autovelox, che vengono considerati un modo per fare cassa a spese degli automobilisti. Ed è per questo che “Fleximan”, vale a dire l’uomo col flessibile, sta diventando una emulazione di livello nazionale che ha visto decine di episodi in poche settimane.