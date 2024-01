Filippo Ranocchia e Norbert Gyömbér accostati ai colori blucerchiati

Genova. Aspettando Godot… o meglio Pedrola, Vieira e Borini, Pirlo ed i suoi uomini hanno ripreso gli allenamenti a Bogliasco in programmazione della prossima sfida col Venezia, mentre Legrottaglie e Mancini junior si stanno guardando attorno per cercare come rendere più funzionale la rosa a disposizione del mister, cercando di far trapelare meno spifferi possibili.

Non di meno, per il gioco degli agenti che hanno interesse a pubblicizzare i loro assistiti, le voci corrono in rete e sta alla sagacia di chi legge cogliere le sfumature che fanno distinguere le differenze di attendibilità delle ‘soffiate’.

Difficile ad esempio che il Verona e lo stesso Jordi Mboula acconsentano al passaggio alla Samp, vista la buona considerazione che il giocatore, peraltro un’ala destra, gode da parte di mister Baroni, come è altrettanto vero che bisogna fare un forte esercizio di ottimismo per auspicare che il Paris Saint Germain, ‘bruciato’ dalla non felice esperienza a Genova di Noha Lemina, possa essere disposto a bissare un prestito stavolta con un Cher Ndour, ambito anche da Braga e Beşiktaş.

I nomi nuovi, oggi, sono due: il primo è un riciclo e cioè quel Filippo Ranocchia, già seguito in estate e poi finito in Serie A, ad Empoli, società che lo ha preso in prestito dalla Juventus con diritto di riscatto e controriscatto… Quindi per portarlo a Bogliasco ci sarebbe da convincere due società, oltre al centrocampista, che in molti vogliono (Cagliari, Salernitana, Udinese, Verona, Bari, Palermo e Parma).

Il secondo è Norbert Gyömbér, difensore della Salernitana e della Nazionale slovacca… un difensore centrale perfetto per le esigenze del Doria, ma che dire ? “Troppa grazia?”

Difficile credere che i campani, tuttora in lizza per la salvezza, si possano liberare di un difensore che dall’estate del 2020 ha indossato onorevolmente la maglia granata per 108 volte, cui ne vanno sommate 36 con la sua Nazionale.

Per quanto riguarda il ruolo da colmare, di difensore centrale, si registrano difficoltà anche su Giorgio Cittadini, che il Modena (dove ha giocato lo scorso anno) sta cercando di far tornare in Emilia.

Potrebbe tornare a Genova, invece, Daniele Montevago, visto il poco spazio concessogli dal Gubbio, magari per essere dirottato altrove, piuttosto che per restare con Pirlo.